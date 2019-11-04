У Парижі двох чоловіків, які видавали себе за жертв теракту, засудили до року в’язниці

Суд Парижу засудив до року в’язниці двох чоловіків, які видавали себе за постраждалих під час теракту 13 листопада 2015 року і намагалися отримати від держави грошову компенсацію. Їм також присудили ще один рік умовно з випробувальним терміном.

Один із шахраїв, управлінець ресторану Casa Nostra Ян Абдельамід Мохамад, стверджував, що був у закладі, коли там сталася стрілянина. На цій підставі він звернувся із заявою про компенсації до Фонду гарантій жертвам тероризму. Однак під час вивчення його справи стало відомо, що насправді він прибув на місце події вже після теракту. Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на видання Le Monde.

Інший засуджений, Серж Дєжюст стверджував, що був з рідними у ресторані Petit Cambodge, коли на заклад напав озброєний терорист. Проте слідство довело неправдивість його свідчень і чоловік зізнався у шахрайстві.

У 1995 році він справді був постраждалим під час теракту на станції Saint-Michel у Парижі. Тоді йому виплатили 140 тисяч євро компенсації, і після теракту 2015 року він вирішив видати себе за постраждалого.

Нагадаємо, що у Парижі суд засудив одного з лідерів протестного руху "жовтих жилетів" Еріка Друе до штрафу у розмірі 1500 євро за організацію демонстрацій, на проведення яких влада наклала заборону.