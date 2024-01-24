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У Пентагоні назвали терміни поставок перших винищувачів

24 січня 2024, 11:09
У Пентагоні назвали терміни поставок перших винищувачів
Бойові літаки F-16. Фото: images2.alphacoders.com
Пентагон розраховує, що Україна отримає перші F-16 вже цьогоріч.

У Пентагоні розраховують, що цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє "Європейська правда".

"Ми працюємо як коаліція над програмою F-16 і прагнемо забезпечити початкову операційну готовність України з її програмою F-16 у 2024 році", – сказала вона.

За словами представниці Пентагону, ця програма охоплює підготовку пілотів, платформи, підготовку техніків, а також запасні частини та боєприпаси.

Нагадаємо, міністр оборони Канади Білл Блер під час 18-го засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня оголосив, що канадські інструктори долучаться до навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

СШАдопомога арміївійна в Україніросія окупантивинищувачіF-16

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