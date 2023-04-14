Матеріали:
Теми:

У Пентагоні видали попередження для військових – CNN

14 квітня 2023, 12:10
У Пентагоні видали попередження для військових – CNN
Фото: АFP
Все через витік секретних даних у США.

Пентагон попередив військових про неприпустимість доступу до секретних документів із несекретних веб-сайтів у зв'язку з витоком даних.

Про це повідомляє CNN.

У відповідній пам'ятці йдеться про правила та процедури роботи із секретними документами та попереджає військових "не обговорювати секретну інформацію з особами, які не уповноважені на отримання такої інформації".

Крім того, в документі міститься міститься попередження про те, що військовим не слід завантажувати документи з позначкою "таємно" з несекретних веб-сайтів, оскільки вони можуть бути пов'язані з іноземними противниками або містити шкідливий код, який може нести кіберзагрозу для інформаційних систем Пентагону.

Відомо, що пам'ятку було розіслано за день до арешту 21-річного Джека Тейшейри, нацгвардійця, якого підозрюють у розголошенні секретної інформації.

При цьому у службовій записці не згадується військовослужбовець, а лише йдеться про "недавні повідомлення про несанкціоноване розкриття, ймовірно, секретних документів Міністерства оборони та розвідувальної спільноти".

Пентагонвійськовівійна в Українісекретні дані

Останні матеріали

Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Політика
Захід підриває український контрнаступ ще до його початку. Наслідок – глобальна війна? – Ендрю А. Міхта
Переклад iPress – 14 квітня 2023, 11:43
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Технології
F-16 не виправлять дисбаланс у повітрі. Бо до них треба надто багато всього плюс ракети – Том Купер
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 19:58
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Політика
На винного у інсайдерському витоку таємних матеріалів Пентагону вийшли журналісти. Геймерів давно використовували російські агенти
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 17:24
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Політика
Наступ України неминучий: під прицілом вся лінія фронту. Чим більше спекуляцій – тим краще – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 13:03
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Політика
Після Бахмута. На що спроможна росія у найближчі місяці – Мік Раян
Переклад iPress – 13 квітня 2023, 10:04
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Політика
Успішний наступ може завершити війну з росією? Черговий приклад проросійської пропаганди у Foreign Affairs
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 17:37
Патякання Макрона розлютили союзників України і порадували Пекін. Але французька влада не розділяє його позицію – Washington Post
Політика
Патякання Макрона розлютили союзників України і порадували Пекін. Але французька влада не розділяє його позицію – Washington Post
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 13:08
Китай взяв курс на поступове захоплення Тайваню. Враховується досвід путіна і млява реакція Заходу – Мік Раян
Політика
Китай взяв курс на поступове захоплення Тайваню. Враховується досвід путіна і млява реакція Заходу – Мік Раян
Переклад iPress – 12 квітня 2023, 10:07
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється