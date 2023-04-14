У Пентагоні видали попередження для військових – CNN

Пентагон попередив військових про неприпустимість доступу до секретних документів із несекретних веб-сайтів у зв'язку з витоком даних.

Про це повідомляє CNN.

У відповідній пам'ятці йдеться про правила та процедури роботи із секретними документами та попереджає військових "не обговорювати секретну інформацію з особами, які не уповноважені на отримання такої інформації".

Крім того, в документі міститься міститься попередження про те, що військовим не слід завантажувати документи з позначкою "таємно" з несекретних веб-сайтів, оскільки вони можуть бути пов'язані з іноземними противниками або містити шкідливий код, який може нести кіберзагрозу для інформаційних систем Пентагону.

Відомо, що пам'ятку було розіслано за день до арешту 21-річного Джека Тейшейри, нацгвардійця, якого підозрюють у розголошенні секретної інформації.

При цьому у службовій записці не згадується військовослужбовець, а лише йдеться про "недавні повідомлення про несанкціоноване розкриття, ймовірно, секретних документів Міністерства оборони та розвідувальної спільноти".