Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі дорослі побили 14-річного українця

07 травня 2026, 18:32
У Польщі дорослі побили 14-річного українця
Скриншот з відео
Вони ображали його національність та погрожували вбити.
У польському місті Ольштин дорослі люди побили 14-річного українця. 
 
Про це повідомив адвокат Давид Дехнерт, який займається цією справою, та Генеральне консульство України в Гданську.
 
За словами адвоката, нападники не лише били українця, а й змусили його стати на коліна та вигукували образи щодо його національності. Також йому погрожували, що якщо знайдуть його, то вб’ють і вивезуть у багажнику в Україну.
 
Видання inPoland.net з посиланням на Управління міської поліції в Ольштині писало, що подія могла статися під час травневих вихідних на території Старого міста. За інформацією, яку поширювали в мережі, конфлікт почався, коли 12-річний українець – брат 14-річного постраждалого – разом із другом підійшов до групи польських дівчат, щоб познайомитися.
 
Після цього між підлітками нібито виникла сварка, під час якої дівчата почали ображати та шарпати хлопців. Коли 14-річний брат підійшов, щоб захистити молодшого, одна з дівчат нібито вдарила його в обличчя. Потім дівчата викликали знайомих старших хлопців віком приблизно 20–30 років – ті й побили 14-річного українця.
Унаслідок інциденту хлопець пролежав у лікарні два дні. Нині до поліції вже подали заяву. Дехнерт каже, що нападники відомі, також є свідки та відеозаписи.
 
"Як юрист я буду домагатися, щоб цю справу розглядали з усією серйозністю – не лише як побиття дитини, а також як можливий злочин, вчинений із ненависті за національною ознакою. Немає згоди на те, щоб дітей били, принижували та залякували лише тому, що вони з України", – сказав він.
 
У консульстві заявили, що взяли справу на контроль та перебувають у постійному контакті з матір’ю постраждалого. Його стан здоров’я з’ясували та пересвідчилися, що дитині надано необхідну медичну допомогу. Також дипломатична установа звернулася до уповноважених польських органів влади з офіційними листами щодо забезпечення справедливого розслідування та покарання винних.
 
"Засуджуємо і протидіємо випадкам будь-якого насилля, не має бути місця злочинним діям і дискримінації людей, незалежно від національності, громадянства, статі та віку. Повага до людських прав та гідності, особливо дітей, має бути пріоритетом роботи всіх органів влади", – йдеться в заяві консульства.

 

Польщавійна в Україні

Останні матеріали

Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Політика
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 травня 2026, 16:11
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Політика
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
Переклад iPress – 07 травня 2026, 11:40
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
Політика
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
Переклад iPress – 07 травня 2026, 08:13
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Політика
Кремль нав'язував російську як інструмент імперії. Тепер її вплив невпинно слабшає – Стівен Бланк
Переклад iPress – 06 травня 2026, 13:29
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Берлін повертається як військова сила. Європі потрібно вписати її в спільну безпеку – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 06 травня 2026, 12:03
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Політика
Війна Ірану та Ізраїлю б'є по російських маршрутах. Каспійський ланцюг постачання став вразливим – RUSI
Переклад iPress – 06 травня 2026, 08:19
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів
Технології
Чи може Україна глушити російські балістичні ракети? Оцінка варіантів "м'якого ураження" для ПРО – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 травня 2026, 16:33
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Бізнес & Фінанси
Мільйони в криптовалюті та магнат-утікач. Польський скандал розпалює конфлікт між Туском і Навроцьким – Politico
Переклад iPress – 05 травня 2026, 12:15
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється