У Польщі дорослі побили 14-річного українця

Вони ображали його національність та погрожували вбити.

У польському місті Ольштин дорослі люди побили 14-річного українця.

За словами адвоката, нападники не лише били українця, а й змусили його стати на коліна та вигукували образи щодо його національності. Також йому погрожували, що якщо знайдуть його, то вб’ють і вивезуть у багажнику в Україну.

Видання inPoland.net з посиланням на Управління міської поліції в Ольштині писало , що подія могла статися під час травневих вихідних на території Старого міста. За інформацією, яку поширювали в мережі, конфлікт почався, коли 12-річний українець – брат 14-річного постраждалого – разом із другом підійшов до групи польських дівчат, щоб познайомитися.

Після цього між підлітками нібито виникла сварка, під час якої дівчата почали ображати та шарпати хлопців. Коли 14-річний брат підійшов, щоб захистити молодшого, одна з дівчат нібито вдарила його в обличчя. Потім дівчата викликали знайомих старших хлопців віком приблизно 20–30 років – ті й побили 14-річного українця.