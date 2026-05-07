У Польщі дорослі побили 14-річного українця
07 травня 2026, 18:32
Вони ображали його національність та погрожували вбити.
У польському місті Ольштин дорослі люди побили 14-річного українця.
Про це повідомив адвокат Давид Дехнерт, який займається цією справою, та Генеральне консульство України в Гданську.
За словами адвоката, нападники не лише били українця, а й змусили його стати на коліна та вигукували образи щодо його національності. Також йому погрожували, що якщо знайдуть його, то вб’ють і вивезуть у багажнику в Україну.
Видання inPoland.net з посиланням на Управління міської поліції в Ольштині писало, що подія могла статися під час травневих вихідних на території Старого міста. За інформацією, яку поширювали в мережі, конфлікт почався, коли 12-річний українець – брат 14-річного постраждалого – разом із другом підійшов до групи польських дівчат, щоб познайомитися.
Після цього між підлітками нібито виникла сварка, під час якої дівчата почали ображати та шарпати хлопців. Коли 14-річний брат підійшов, щоб захистити молодшого, одна з дівчат нібито вдарила його в обличчя. Потім дівчата викликали знайомих старших хлопців віком приблизно 20–30 років – ті й побили 14-річного українця.
Унаслідок інциденту хлопець пролежав у лікарні два дні. Нині до поліції вже подали заяву. Дехнерт каже, що нападники відомі, також є свідки та відеозаписи.
"Як юрист я буду домагатися, щоб цю справу розглядали з усією серйозністю – не лише як побиття дитини, а також як можливий злочин, вчинений із ненависті за національною ознакою. Немає згоди на те, щоб дітей били, принижували та залякували лише тому, що вони з України", – сказав він.
У консульстві заявили, що взяли справу на контроль та перебувають у постійному контакті з матір’ю постраждалого. Його стан здоров’я з’ясували та пересвідчилися, що дитині надано необхідну медичну допомогу. Також дипломатична установа звернулася до уповноважених польських органів влади з офіційними листами щодо забезпечення справедливого розслідування та покарання винних.
"Засуджуємо і протидіємо випадкам будь-якого насилля, не має бути місця злочинним діям і дискримінації людей, незалежно від національності, громадянства, статі та віку. Повага до людських прав та гідності, особливо дітей, має бути пріоритетом роботи всіх органів влади", – йдеться в заяві консульства.