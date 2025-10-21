У Польщі на дорозі зіткнулися колона американської військової техніки та автобус
21 жовтня 2025, 10:05
Фото: KW PSP POZNAŃ /Państwowa Straż Pożarna
Чотирьох солдатів госпіталізували.
Увечері 20 жовтня на автомагістралі А2 поблизу села Височка у гміні Бук Познанського повіту Великопольського воєводства сталася дорожньо-транспортна пригода за участю цивільного автобуса та американської військової колони. Внаслідок зіткнення постраждали водій автобуса і четверо військовослужбовців армії США, яких госпіталізували в лікарню.
Про це повідомляє Державна пожежна служба Познані.
Аварія сталася приблизно на 137-му кілометрі траси у напрямку Варшави. За попередніми даними, автобус врізався в колону військових автомобілів Hummer, які рухалися у складі транспортного ешелону США. Одна людина опинилася заблокованою в салоні автобуса — рятувальникам довелося звільняти її за допомогою спеціального обладнання.
Після ДТП одна зі смуг руху в напрямку Варшави була перекрита. Наразі невідомо, скільки транспортних засобів входило до складу американської військової колони.