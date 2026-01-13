Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі продовжили арешт російського вченого, який проводив розкопки в окупованому Криму

13 січня 2026, 15:33
У Польщі продовжили арешт російського вченого, який проводив розкопки в окупованому Криму
Фото: gettyimages.com
росія вимагає від Польщі не видавати Україні археолога.
росія викликала посла Польщі, щоб висловити йому протест у зв'язку із затриманням російського археолога Александра Бутягіна, який проводив розкопки в окупованому Криму, та "застерегти" від його видачі Україні.
 
Про це заявило російське Міністерство закордонних справ.
 
У грудні Україна подала до Польщі запит на екстрадицію Олександра Бутягіна, якого звинувачує його у розкраданні історичних артефактів у Криму.
 
У МЗС рф заявили, що вказали польському послу Кшиштофу Краєвському на "абсурдний характер" звинувачень і вимагають негайного звільнення  і "відмови від його передачі в руки каральної машини київського режиму".
 
Тим часом, варшавський суд вирішив продовжити термін утримання під вартою російського археолога Александра Б., повідомляє RMF24. За інформацією журналістів, Александр Б. переслідується Україною через участь у незаконних археологічних розкопках, проведених росією у тимчасово окупованому Криму.
 
Польський суд розглядає питання про екстрадицію росіянина до України, а остаточне рішення повинне бути ухвалене на наступному засіданні у четвер, 15 січня. Суд вирішив, що продовження терміну утримання під вартою до 4 березня необхідне для ефективного проведення процедури екстрадиції. 
 
За словами суддів, злочин, у якому звинувачується археолог, має польські еквіваленти й переслідується в Польщі. Також підтверджено, що цей злочин не підлягає давності, а можливість втечі росіянина залишалася б високою, оскільки він не має постійного місця проживання в Польщі.
 
Якщо суд визнає екстрадицію юридично допустимою, остаточне рішення про передачу вченого українській владі прийматиме польський міністр юстиції.
 
Нагадаємо, що агентство внутрішньої безпеки Польщі взяло Олександра Бутягіна під варту ще 4 грудня, коли той перебув у Варшаві проїздом, на шляху з Нідерландів до Балкан. На сайті Ермітажу вченого називають куратором археологічних колекцій зі стародавніх поселень на Босфорі та з курганів на Керченському півострові. У листопаді 2024 року прокуратура Криму та Севастополя заявила, що він проводить незаконні археологічні розкопки на об’єкті культурної спадщини України в Криму. Після російської окупації півострова він як керівник "Мірмекійської археологічної експедиції" Ермітажу, не маючи дозволу від компетентних органів України, незаконно проводив розкопки на об'єкті культурної спадщини — "Стародавньому місті Мірмекій" у Керчі.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Політика
Будьмо чесними: ми використовуємо українців. Безглузде танго Грема і Блюменталя – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 січня 2026, 07:51
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Політика
Новий рік без тріумфу. Як дала збій російська пропаганда – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2026, 14:44
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Політика
Проблема з нафтовою одержимістю Трампа. Нафта це минуле, а електроенергія – це майбутнє – Іво Даалдер
Переклад iPress – 09 січня 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється