У Польщі продовжили арешт російського вченого, який проводив розкопки в окупованому Криму

росія вимагає від Польщі не видавати Україні археолога.

росія викликала посла Польщі, щоб висловити йому протест у зв'язку із затриманням російського археолога Александра Бутягіна, який проводив розкопки в окупованому Криму, та "застерегти" від його видачі Україні.

Про це заявило російське Міністерство закордонних справ.

У грудні Україна подала до Польщі запит на екстрадицію Олександра Бутягіна, якого звинувачує його у розкраданні історичних артефактів у Криму.

У МЗС рф заявили, що вказали польському послу Кшиштофу Краєвському на "абсурдний характер" звинувачень і вимагають негайного звільнення і "відмови від його передачі в руки каральної машини київського режиму".

Тим часом, варшавський суд вирішив продовжити термін утримання під вартою російського археолога Александра Б., повідомляє RMF24. За інформацією журналістів, Александр Б. переслідується Україною через участь у незаконних археологічних розкопках, проведених росією у тимчасово окупованому Криму. Польський суд розглядає питання про екстрадицію росіянина до України, а остаточне рішення повинне бути ухвалене на наступному засіданні у четвер, 15 січня. Суд вирішив, що продовження терміну утримання під вартою до 4 березня необхідне для ефективного проведення процедури екстрадиції. За словами суддів, злочин, у якому звинувачується археолог, має польські еквіваленти й переслідується в Польщі. Також підтверджено, що цей злочин не підлягає давності, а можливість втечі росіянина залишалася б високою, оскільки він не має постійного місця проживання в Польщі. Якщо суд визнає екстрадицію юридично допустимою, остаточне рішення про передачу вченого українській владі прийматиме польський міністр юстиції.