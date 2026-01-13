У Польщі продовжили арешт російського вченого, який проводив розкопки в окупованому Криму
13 січня 2026, 15:33
Фото: gettyimages.com
росія вимагає від Польщі не видавати Україні археолога.
росія викликала посла Польщі, щоб висловити йому протест у зв'язку із затриманням російського археолога Александра Бутягіна, який проводив розкопки в окупованому Криму, та "застерегти" від його видачі Україні.
Про це заявило російське Міністерство закордонних справ.
У грудні Україна подала до Польщі запит на екстрадицію Олександра Бутягіна, якого звинувачує його у розкраданні історичних артефактів у Криму.
У МЗС рф заявили, що вказали польському послу Кшиштофу Краєвському на "абсурдний характер" звинувачень і вимагають негайного звільнення і "відмови від його передачі в руки каральної машини київського режиму".
Тим часом, варшавський суд вирішив продовжити термін утримання під вартою російського археолога Александра Б., повідомляє RMF24. За інформацією журналістів, Александр Б. переслідується Україною через участь у незаконних археологічних розкопках, проведених росією у тимчасово окупованому Криму.
Польський суд розглядає питання про екстрадицію росіянина до України, а остаточне рішення повинне бути ухвалене на наступному засіданні у четвер, 15 січня. Суд вирішив, що продовження терміну утримання під вартою до 4 березня необхідне для ефективного проведення процедури екстрадиції.
За словами суддів, злочин, у якому звинувачується археолог, має польські еквіваленти й переслідується в Польщі. Також підтверджено, що цей злочин не підлягає давності, а можливість втечі росіянина залишалася б високою, оскільки він не має постійного місця проживання в Польщі.
Якщо суд визнає екстрадицію юридично допустимою, остаточне рішення про передачу вченого українській владі прийматиме польський міністр юстиції.
Нагадаємо, що агентство внутрішньої безпеки Польщі взяло Олександра Бутягіна під варту ще 4 грудня, коли той перебув у Варшаві проїздом, на шляху з Нідерландів до Балкан. На сайті Ермітажу вченого називають куратором археологічних колекцій зі стародавніх поселень на Босфорі та з курганів на Керченському півострові. У листопаді 2024 року прокуратура Криму та Севастополя заявила, що він проводить незаконні археологічні розкопки на об’єкті культурної спадщини України в Криму. Після російської окупації півострова він як керівник "Мірмекійської археологічної експедиції" Ермітажу, не маючи дозволу від компетентних органів України, незаконно проводив розкопки на об'єкті культурної спадщини — "Стародавньому місті Мірмекій" у Керчі.