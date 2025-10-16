Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі секретні військові документи опинилися на сміттєзвалищі

16 жовтня 2025, 16:35
У Польщі секретні військові документи опинилися на сміттєзвалищі
Фото: Onet
За аналізом військових експертів, документи повинні були залишатися конфіденційними.

У Польщі на сміттєзвалищі виявили офіційні військові документи. Люди знайшли карти військових складів, плани евакуації вибухівки в разі війни та ще багато секретної інформації.

Про це пише видання Оnet.pl.

До журналістів потрапили сотні сторінок матеріалів, частина яких мала позначку "обмежений доступ". Ці папери знайшли на звалищі, що поблизу складу вибухівки, про який здебільшого йшлося в документах. У виданні пояснюють, що їм не вдалося точно підтвердити те, що документи були знайдені саме на сміттєзвалищі.
 
Думку щодо цього інциденту висловив колишній командувач Єврокорпусу генерал Ярослав Громадзінський. Він зробив аналіз кількох сторінок документів "зі сміттєзвалища" та обурився побаченим: "Це «ядерна бомба". Це скандал. Це показує, у якому безладі опинилася армія. Зрештою, у вас є засекречені документи від 2023 року, які, згідно із законом про захист секретної інформації, повинні зберігатися у військовому офісі протягом п’яти років!".
 
Як стверджує Громадзінський, ці документи мали зберігатися в канцелярії. Відповідно до закону, документи має знищити комісія, або ж архівувати та зберігати в канцелярії.
 
За аналізом військових експертів, ці матеріали повинні були залишатися конфіденційними, бо вони мають вагоме значення та інтерес для іноземних розвідувальних служб.
 
В одному з документів, який навіть не був позначений, як конфіденційний, йшлося про "Технічний опис конструкції складських будівель у технічній зоні". У матеріалах був опис про кожний із кількох десятків складів вибухівки, що розташовані на цьому складі. Вони містять детальну інформацію про використання матеріалів для будівництва складів, а в документі "Додаток" йдеться про можливість зберігання вибухових речовин та про вибухонебезпечні місця.
 
Крім цього, папери розкривають "графічний план усієї адміністративної зони депо". На картах можна дізнатися про розташування технічних складів, залізних колій, будівель та інших важливих приміщень. За словами військових, інформація у знайдених документах повинна мати щонайменше секретний доступ. Розголошення відповідної інформації може зашкодити країні.
 
Ба більше, в документах вказана інформація про план евакуації вибухівки в разі війни. Розробка відповідних процедур необхідна на випадок ворожих військових дій. Ці папери мають позначку "обмеженого використання", однак військові радники видання вважають, що ці дані повинні мати вищий рівень секретності.
 
Також у матеріалах детально описана кількість одиниць, типів та вагу наявних боєприпасів. Документи містять інформацію від довжини евакуаційного поїзда до опису сигналів та таблиць кодів на випадок зіткнень, перевірок на дорогах та нападів із застосуванням зброї.
 
Ще кілька паперів, про які розповіли в редакції, ніколи не мали бути оприлюдненими. Це "Звіт про стан поточних завдань та підготовку підрозділу до роботи за призначенням", де описано підготовку складу до стану "миру" та "війни". Зазначений звіт повідомляє про чисельність підрозділу, а саме солдатів та цивільних працівників. Також описані наявні види зброї, їхню кількість та ситуації, де необхідне їхнє застосування.

 

війна в Україніросія окупантиПольща

Останні матеріали

путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Політика
путін втрачає контроль. Старий сценарій війни дає збій – CEPA
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 12:17
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Політика
Наступна хвиля ядерного розповсюдження? Висновки з реакції світу на війну проти України – Андреас Умланд
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 11:10
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Політика
Наслідки саміта Трампа для путіна. Скасування арабського саміту демонструє падіння впливу путіна на Близькому Сході – The Guardian
Переклад iPress – 16 жовтня 2025, 08:43
Політика
"Томагавки" для України. Немає достатньої кількості, немає результату – Том Купер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 16:15
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Політика
Дональд Трамп – президент-здирник. Перемоги на короткостроковій дистанції – Іво Даалдер
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 12:07
Політика
"Красуня" Мелоні, крінжовий Стармер і квитки на футбол. Дивні моменти з саміту Трампа щодо Гази – Politico
Переклад iPress – 15 жовтня 2025, 08:42
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється