У Польщі секретні військові документи опинилися на сміттєзвалищі

За аналізом військових експертів, документи повинні були залишатися конфіденційними.

У Польщі на сміттєзвалищі виявили офіційні військові документи. Люди знайшли карти військових складів, плани евакуації вибухівки в разі війни та ще багато секретної інформації.

Про це пише видання Оnet.pl.

До журналістів потрапили сотні сторінок матеріалів, частина яких мала позначку "обмежений доступ". Ці папери знайшли на звалищі, що поблизу складу вибухівки, про який здебільшого йшлося в документах. У виданні пояснюють, що їм не вдалося точно підтвердити те, що документи були знайдені саме на сміттєзвалищі.

Думку щодо цього інциденту висловив колишній командувач Єврокорпусу генерал Ярослав Громадзінський. Він зробив аналіз кількох сторінок документів "зі сміттєзвалища" та обурився побаченим: "Це «ядерна бомба". Це скандал. Це показує, у якому безладі опинилася армія. Зрештою, у вас є засекречені документи від 2023 року, які, згідно із законом про захист секретної інформації, повинні зберігатися у військовому офісі протягом п’яти років!".

Як стверджує Громадзінський, ці документи мали зберігатися в канцелярії. Відповідно до закону, документи має знищити комісія, або ж архівувати та зберігати в канцелярії. За аналізом військових експертів, ці матеріали повинні були залишатися конфіденційними, бо вони мають вагоме значення та інтерес для іноземних розвідувальних служб.