У Польщі стартували найбільші військові навчання року

02 вересня 2025, 10:19
Фото: AFP/ GETTY IMAGES
Участь в них візьмуть більше 30 тисяч військових.

У Польщі розпочалися наймасштабніші для країни військові маневри 2025 року: навчання Iron Defender-25.

Про це повідомляє комерційна радіостанція RMF24.

Генеральний штаб Збройних сил Польщі 1 вересня оголосив про початок навчань, які є ключовими у цьогорічному військовому календарі країни. Маневри проходять на суші, в морі та в повітрі, за участі близько 30 тисяч військовослужбовців з Польщі та країн-союзників, а також близько 600 одиниць військової техніки різних видів.

Навчання відбуваються на визначених полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах, а також за їх межами. У Генштабі повідомили, що під час маневрів буде застосовано нові ударні та розвідувальні платформи, а також відпрацьовано практичні уроки, винесені з російсько-української війни.

У зв’язку з навчаннями протягом вересня на території Польщі очікується посилений рух військової техніки, зокрема й автошляхами. Військові пообіцяли мінімізувати незручності для цивільного транспорту.

Iron Defender-25 проходить паралельно з російсько-білоруськими навчаннями "Запад-2025", які також стартували у вересні.

 
Польщавійськові навчання

