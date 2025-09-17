Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Польщі ухвалили новий закон про допомогу біженцям з України

17 вересня 2025, 21:17
У Польщі ухвалили новий закон про допомогу біженцям з України
Документ передбачає продовження легального перебування українців до березня 2026 року, а також запроваджує нові правила щодо соціальної та медичної допомоги.

Парламент Польщі затвердив новий закон про іноземців і підтримку громадян України. Документ, розроблений після вето президента Кароля Навроцького на попередню законодавчу ініціативу щодо статусу українців у Польщі, був схвалений Сенатом без змін і тепер очікує на підпис глави держави.

Про це повідомляє  "Польське радіо".

У голосуванні в Сенаті 57 сенаторів підтримали закон, 32 висловилися проти і жоден не утримався. Оскільки верхня палата не вносила правок до документа, ухваленого Сеймом минулого тижня, закон вважається остаточно прийнятим парламентом.

Серед ключових положень — продовження легального перебування громадян України, які були змушені залишити свою країну через повномасштабну війну. Відповідно до закону, термін легального перебування українців у Польщі продовжено до 4 березня 2026 року — згідно з чинним рішенням Ради Європейського Союзу про тимчасовий захист.

Крім того, документ передбачає посилення контролю за доступом іноземців до соціальних програм, зокрема до допомоги у розмірі 800 злотих на дитину (програма 800+). Відтепер отримання цих виплат буде пов’язано з працевлаштуванням батьків та відвідуванням дітьми польських шкіл. Винятки передбачені, зокрема, для батьків дітей з інвалідністю.

Закон також запроваджує обмеження у сфері медичного обслуговування для дорослих громадян України. Йдеться, зокрема, про обмеження доступу до державних медичних програм, лікувальної реабілітації та стоматологічної допомоги.

Нинішній закон став відповіддю на критику попередньої редакції, яку президент Польщі ветував через суперечності у регулюванні статусу українських біженців. Нова редакція була погоджена парламентом і пройшла без правок, що свідчить про політичний консенсус навколо нового формату підтримки.

Крім того, раніше ЄС затвердив рекомендації щодо майбутнього повернення українців зі статусу тимчасового захисту.

 

Польщаукраїнці

