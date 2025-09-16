Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ЄС затвердив рекомендації щодо майбутнього повернення українців зі статусу тимчасового захисту

16 вересня 2025, 14:47
Документ визначає механізми повернення, реінтеграції та зміни правового статусу, коли умови в Україні дозволятимуть це.

У вівторок, 16 вересня, Рада Європейського Союзу схвалила набір рекомендацій для країн-членів ЄС щодо поступового виходу українців зі статусу тимчасового захисту, коли ситуація в Україні дозволить безпечне повернення.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

У документі йдеться про координацію політики держав-членів на випадок, якщо умови в Україні дадуть змогу згорнути дію механізму тимчасового захисту. Йдеться про комплекс заходів: від інформування переселенців до програм добровільного повернення та реінтеграції в Україні.

Зокрема, країни ЄС закликають:

  • пропонувати українцям альтернативні легальні підстави для перебування, зокрема дозволи на проживання через роботу, навчання або сімейні обставини;

  • надавати можливість отримати статуси відповідно до законодавства ЄС, зокрема для висококваліфікованих працівників;

  • запускати інформаційні кампанії, які допоможуть українцям орієнтуватися у правах, пільгах та варіантах легалізації;

  • запровадити програми добровільного повернення, погоджені з Україною, включаючи ознайомчі візити додому;

  • створювати спеціальні центри підтримки повернення – так звані Unity Hubs, які можуть фінансуватись з коштів ЄС.

Водночас у Євросоюзі підкреслюють, що одна й та сама особа не зможе одночасно мати статус тимчасового захисту та інший офіційний статус, визначений законодавством ЄС.

Цей підхід має забезпечити плавний перехід від тимчасового захисту до більш сталої форми проживання або повернення в Україну, залежно від бажання та обставин конкретної особи.

 
