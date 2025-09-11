Кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС зросла до 4,3 млн

Найбільше біженців прийняли Німеччина, Польща та Чехія.

Станом на 31 липня 2025 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали понад 4,34 мільйона осіб, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення рф.

Про це йдеться на сайті Євростат.

Згідно з оприлюдненими даними, найбільше українців із таким статусом прийняли:

Німеччина - 1 203 715 осіб (27,7% від загальної кількості),

Польща - 993 665 (22,9%),

Чехія - 380 680 (8,8%).

У порівнянні з кінцем червня 2025 року, кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зросла на 28 695 осіб або 0,7%. Загалом статус тимчасового захисту мають 4 340 665 осіб.

Найбільше зростання кількості захищених зафіксовано:

у Німеччині +7 070 осіб (+0,6%),

Румунії +2 300 (+1,2%),

Чехії +2 260 (+0,6%).

Загалом зростання кількості українців під захистом відбулося у 24 країнах ЄС.

За національністю понад 98,4% отримувачів тимчасового захисту в ЄС це громадяни України. Серед них:

дорослі жінки - 44,7%,

діти - 31,2%,

дорослі чоловіки - 24,2%.

Тимчасовий захист у ЄС було активовано у березні 2022 року після початку повномасштабної агресії росії проти України.

Статус передбачає право на проживання, доступ до медицини, освіти та ринку праці в країнах ЄС.