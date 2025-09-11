Кількість українців під тимчасовим захистом у ЄС зросла до 4,3 млн
Станом на 31 липня 2025 року статус тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу мали понад 4,34 мільйона осіб, які залишили Україну через повномасштабне вторгнення рф.
Про це йдеться на сайті Євростат.
Згідно з оприлюдненими даними, найбільше українців із таким статусом прийняли:
-
Німеччина - 1 203 715 осіб (27,7% від загальної кількості),
-
Польща - 993 665 (22,9%),
-
Чехія - 380 680 (8,8%).
У порівнянні з кінцем червня 2025 року, кількість осіб із тимчасовим захистом у ЄС зросла на 28 695 осіб або 0,7%. Загалом статус тимчасового захисту мають 4 340 665 осіб.
Найбільше зростання кількості захищених зафіксовано:
-
у Німеччині +7 070 осіб (+0,6%),
-
Румунії +2 300 (+1,2%),
-
Чехії +2 260 (+0,6%).
Загалом зростання кількості українців під захистом відбулося у 24 країнах ЄС.
За національністю понад 98,4% отримувачів тимчасового захисту в ЄС це громадяни України. Серед них:
-
дорослі жінки - 44,7%,
-
діти - 31,2%,
-
дорослі чоловіки - 24,2%.
Тимчасовий захист у ЄС було активовано у березні 2022 року після початку повномасштабної агресії росії проти України.
Статус передбачає право на проживання, доступ до медицини, освіти та ринку праці в країнах ЄС.