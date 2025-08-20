Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Польщі впав і вибухнув невідомий об'єкт

20 серпня 2025, 13:13
У Польщі впав і вибухнув невідомий об'єкт
з вільних джерел
Вибух спричинив пошкодження в трьох сусідніх будинках
У ніч на середу, 20 серпня, в польському селі Осини, що у Люблінському воєводстві, на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, після чого стався вибух.
 
Про це пише RMF FM.
 
Поліція отримала сигнал після другої години ночі. На місці події знайшли обгорілі уламки різних розмірів — металеві та пластикові, розкидані на десятки метрів навколо. Правоохоронці уточнили, що їхнє походження поки що не встановлено, і зазначили, що перевірка території триває.
 
Вибух спричинив пошкодження в трьох сусідніх будинках — там вибило вікна, але постраждалих немає. У Міністерстві оборони підтвердили, що обізнані про ситуацію.
 
За інформацією місцевого порталу Łuków.TV, наслідки інциденту виглядають серйозними. На місці падіння утворилася воронка, а серед уламків виявили предмет, схожий на пропелер. Журналісти також оприлюднили відео, де в нічному небі видно яскравий спалах і чути сильний вибух.
 
Мешканці розповідають, що їх розбудив гучний звук, від якого затремтіли шибки у вікнах, а вже вранці вони побачили поліцейські машини. Крім правоохоронців, на місці працювали й пожежники, які убезпечили територію.
 
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що порушень польського повітряного простору не зафіксовано. Попередньо встановлено, що знайдений об'єкт може бути частиною старого двигуна. На місці працюють служби, які проводять аналіз уламків.

 

Польщавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він з ним за стіл переговорів? – New York Times
Політика
путін навіть не вимовляє імені Зеленського. Чи сяде він з ним за стіл переговорів? – New York Times
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 15:45
Перемир'я чи
Політика
Перемир'я чи "велика угода"? Що далі з переговорами між Україною та росією – Курт Волкер
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 12:09
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Політика
Трамп віддає перевагу уявному миру. Заснована на ефектності дипломатія Трампа провалилася на Алясці – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 20 серпня 2025, 09:13
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському
Політика
Новий тон єдності? Трамп пропонує Зеленському "дуже хороші" гарантії безпеки для України – The Times
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 16:32
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Покровський прорив. Як корпуси ЗСУ латають фронт – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 серпня 2025, 11:43
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Політика
Мир – не лише припинення бойових дій. Трамп не є тим миротворцем, яким він себе вважає – Іво Даалдер
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 16:18
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Зміна правил гри або ж пастка? Чи зможе Європа скористатися своїм стратегічним моментом – Фредерік Кемпе
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 11:42
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Політика
Угода про знищення України. Європа незабаром буде змушена зробити вибір – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 серпня 2025, 09:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється