У Польщі впав і вибухнув невідомий об'єкт

Вибух спричинив пошкодження в трьох сусідніх будинках

У ніч на середу, 20 серпня, в польському селі Осини, що у Люблінському воєводстві, на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, після чого стався вибух.

Про це пише RMF FM.

Поліція отримала сигнал після другої години ночі. На місці події знайшли обгорілі уламки різних розмірів — металеві та пластикові, розкидані на десятки метрів навколо. Правоохоронці уточнили, що їхнє походження поки що не встановлено, і зазначили, що перевірка території триває.