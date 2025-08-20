У Польщі впав і вибухнув невідомий об'єкт
У ніч на середу, 20 серпня, в польському селі Осини, що у Люблінському воєводстві, на кукурудзяне поле впав невідомий об'єкт, після чого стався вибух.
Про це пише RMF FM.
Поліція отримала сигнал після другої години ночі. На місці події знайшли обгорілі уламки різних розмірів — металеві та пластикові, розкидані на десятки метрів навколо. Правоохоронці уточнили, що їхнє походження поки що не встановлено, і зазначили, що перевірка території триває.
Вибух спричинив пошкодження в трьох сусідніх будинках — там вибило вікна, але постраждалих немає. У Міністерстві оборони підтвердили, що обізнані про ситуацію.
За інформацією місцевого порталу Łuków.TV, наслідки інциденту виглядають серйозними. На місці падіння утворилася воронка, а серед уламків виявили предмет, схожий на пропелер. Журналісти також оприлюднили відео, де в нічному небі видно яскравий спалах і чути сильний вибух.
Мешканці розповідають, що їх розбудив гучний звук, від якого затремтіли шибки у вікнах, а вже вранці вони побачили поліцейські машини. Крім правоохоронців, на місці працювали й пожежники, які убезпечили територію.
Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що порушень польського повітряного простору не зафіксовано. Попередньо встановлено, що знайдений об'єкт може бути частиною старого двигуна. На місці працюють служби, які проводять аналіз уламків.