У Польщі знову впав невідомий дрон
У Люблінському воєводстві Польщі розбився невідомий безпілотник, який, за попередніми даними, міг перевозити контрабанду.
Про це повідомляє радіо RMF24 із посиланням на правоохоронців.
Інцидент стався в населеному пункті Майдан-Селецький. Дрон впав приблизно за 500 метрів від житлових будівель. Постраждалих немає.
У Міністерстві оборони Польщі заявили, що об’єкт не має жодних військових характеристик і, найімовірніше, був використаний у кримінальних цілях.
На місці працюють поліція та представники спецслужб, ведеться розслідування.
Три дні тому ми писали, що у Польщу залетіли два дрони, але збивати їх не стали.