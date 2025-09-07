У Польщі знову впав невідомий дрон

Ймовірно, він був контрабандний, але розслідування ще ведеться

У Люблінському воєводстві Польщі розбився невідомий безпілотник, який, за попередніми даними, міг перевозити контрабанду.

Про це повідомляє радіо RMF24 із посиланням на правоохоронців.

Інцидент стався в населеному пункті Майдан-Селецький. Дрон впав приблизно за 500 метрів від житлових будівель. Постраждалих немає.

У Міністерстві оборони Польщі заявили, що об’єкт не має жодних військових характеристик і, найімовірніше, був використаний у кримінальних цілях.

На місці працюють поліція та представники спецслужб, ведеться розслідування.

Три дні тому ми писали, що у Польщу залетіли два дрони, але збивати їх не стали.