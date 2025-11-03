Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

У Польщі затримали антиукраїнського активіста

03 листопада 2025, 10:55
У Польщі затримали антиукраїнського активіста
Фото з вільних джерел
Чоловіка затримали під час керування автомобілем, при цьому в його організмі виявили заборонені речовини.

У Гдині поліція затримала 44-річного Пьотра Н., відомого як "Назар", який раніше публічно виступав із антиукраїнськими поглядами та займався пропагандою насильства.

Про це повідомляє RMF24.

Чоловіка затримали під час керування автомобілем, при цьому в його організмі виявили заборонені речовини. Під час перевірки було виявлено тетрагідроканабінол, а зразки крові направили на експертизу. Йому можуть висунути звинувачення у керуванні транспортом у стані наркотичного сп’яніння.

Пьотру Н. інкримінують численні правопорушення, серед яких:

  • використання погроз;
  • публікація відеозаписів із холодною зброєю;
  • пропаганда насильства та підбурювання до ненависті за національною та релігійною ознакою;
  • порушення заборони на поширення символіки, що підтримує російську агресію проти України;
  • незаконне розголошення персональних даних потерпілого.

За словами правоохоронців, це далеко не перші правопорушення активіста. Він уже був відомий поліції через напади на український ресторан, підпали автомобілів та напад на жінку, яка вивішувала українські прапори. Лише кілька днів тому він закрив червоно-білим прапором антивоєнний мурал на автобусній зупинці PKM Jasień.

Рішення про запобіжний захід щодо Пьотра Н. суд ухвалить у понеділок.

Польща

