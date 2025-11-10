Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Польщі зростає кількість випадків дискримінації проти українців – Bloomberg

10 листопада 2025, 14:15
Антиукраїнські наративи активно підживлюються російськими кампаніями дезінформації.

У Варшаві чоловік у військовій формі почав публічно лаяти українку Олександру Іванюк, коли почув, як вона розмовляє українською в трамваї. Ніхто не втрутився. Цей інцидент, за словами журналіста Bloomberg Максима Едвардса, символізує зміну ставлення до українців у Польщі — країні, яка ще нещодавно була їхнім головним притулком і союзником.

Після початку повномасштабної війни 94% поляків підтримували прийом українських біженців, однак зараз — лише 48%, показують дані CBOS. Зростає переконання, що українці отримують "надто щедрі" державні пільги.

Президент Польщі Кароль Навроцький, який переміг Дональда Туска на виборах, демонструє обережність щодо вступу України до ЄС і НАТО та навіть наклав вето на закон про розширення підтримки українських біженців. Його союзники звинувачують українців у зловживанні соцдопомогою.

Попри це, економісти наголошують: українські працівники забезпечують до 2,4% ВВП Польщі й допомагають утримувати ринок праці. За даними Єврокомісії, близько мільйона українців досі перебувають у Польщі під тимчасовим захистом.

Втім, кількість злочинів на ґрунті ненависті проти українців зросла: 651 випадок у 2024 році, 477 — лише за дев’ять місяців 2025-го. Польський омбудсмен і НУО "Ніколи більше" повідомляють про збільшення нападів і дискримінації.

Аналітики вважають, що антиукраїнські наративи активно підживлюються російськими кампаніями дезінформації. При цьому історичні теми, як-от Волинська трагедія, знову використовуються для посилення розколу між двома народами.

"Українці допомогли Польщі пережити демографічний спад. Але якщо атмосфера ворожості посилиться, вони можуть просто виїхати далі — до Німеччини чи Франції", — попереджає економіст Ян Бжозовський.

