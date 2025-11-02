У порту Туапсе після атаки дрону спалахнув нафтовий танкер

Пожежа охопила частину судна та пошкодила портову інфраструктуру, екіпаж евакуйовано.

У ніч проти неділі, 2 листопада, в російському порту Туапсе на узбережжі Чорного моря сталася масштабна пожежа після атаки безпілотника. Про це повідомила влада Краснодарського краю.

Про це передає агенція Reuters.

За офіційними даними, уламки дрона впали на нафтовий танкер, пошкодивши палубну надбудову. На судні спалахнула пожежа, екіпаж евакуйовано. Також повідомляється про пошкодження кількох будівель і об’єктів портової інфраструктури.

Крім того, уламки безпілотника влучили в житловий будинок у селищі Сосновий неподалік Туапсе та частково пошкодили місцеву залізничну станцію.

Порт Туапсе є одним із ключових центрів експорту російської нафти та нафтопродуктів. На його території розташовані нафтотермінал і нафтопереробний завод компанії "Роснафта", які вже неодноразово ставали цілями атак, що росія приписує Україні.

За даними видання, Київ останнім часом посилив удари по російських нафтопереробних підприємствах і сховищах пального, прагнучи ускладнити логістику забезпечення російських військ і підвищити економічну ціну війни для москви.