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ПОЛІТИКА

У росії прагнуть створювати та розвивати альтернативні приватні військові компанії – британська розвідка

04 квітня 2023, 10:22
У росії прагнуть створювати та розвивати альтернативні приватні військові компанії – британська розвідка
Джерело: rbc.ua
Зміна стратегії відбувається в контексті явного конфлікту між Міноборони росії та Групою вагнера.

Британська розвідка допускає, що у росії працюють над створенням нових приватних військових компаній, які моли б стати альтернативною "групі вагнера" у війні проти України.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 4 квітня.

Зміна стратегії відбувається в контексті явного конфлікту між Міноборони росії та Групою вагнера.

"російське військове керівництво, ймовірно, хоче замінити ПВК, над яким воно матиме більше контролю. Проте жодна інша відома російська ПВК наразі не наближається до вагнера чи її бойової потужності", - зазначають аналітики.

росія, ймовірно, бачить подальшу корисність ПВК в Україні, оскільки вони менш обмежені у питанні оплати праці та неефективності, які перешкоджають ефективності регулярної армії.

"російське керівництво, ймовірно, вважає, що російське суспільство сприйме значні втрати серед ПВК краще, ніж звичайні військові втрати", - вважають експерти.

Раніше повідомлялось, що вбивство бойовика "днр" Татарського є ще одним поворотом війни для рф.

війнабританська розвідкавагнер

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