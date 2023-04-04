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ПОЛІТИКА

Вбивство бойовика "днр" Татарського є ще одним поворотом війни для рф – Bloomberg

04 квітня 2023, 09:51
Вбивство бойовика
Татарський мав досить популярний серед росіян Telegram-канал, у якому дозволяв собі критикувати російське військове командування.

Вибух бомби, внаслідок якого загинув прокремлівський військовий блогер, який підтримував вторгнення росії в Україну, є ще одним поворотом у війні, яка, можливо, вступає в переломний період.

Про це пише Bloomberg.

Татарський мав досить популярний серед росіян Telegram-канал, у якому дозволяв собі критикувати російське військове командування. Останній час він звертав увагу на невдачі окупантів.

"Вибух, у результаті якого загинув Максим Фомін у рідному місті володимира путіна - Санкт-Петербурзі, стався в ресторані, пов’язаному з євгеном пригожиним, засновником групи найманців пвк "вагнер", що протягом місяців намагається захопити східноукраїнське місто Бахмут", - зауважили у виданні.

Окрім цього багато прокремлівських націоналістів також почали звертати увагу на російські невдачі. Вони розуміють, що поразка путіна все ближче, особливо після того, як Україна накопичила сили для контрнаступу.

Якщо Україні вдасться повернути собі більше окупованих територій, то це підвищить градус у боротьбі за скидання відповідальності у невдачах рф на війні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 2 квітня, у Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе, внаслідок чого загинув Татарський.

вбивство Татарськоговійна

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