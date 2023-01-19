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ПОЛІТИКА

У росії створено новий простір для критики путіна без страху помсти – ISW

19 січня 2023, 15:22
У росії створено новий простір для критики путіна без страху помсти – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що в росії створюється новий простір для критики президента путіна, і його ініціатори не бояться відплати.

Про це повідомляє ISW

Фінансист пвк "вагнер" Євген Пригожин стає все більш сміливим у своїх словесних нападках на міністерство оборони росії.

Як зазначають в Інституті, 18 січня прігожин розкритикував нові інструкції міноборони для російських військ в Україні, які обмежують використання певних персональних електронних пристроїв у зоні бойових дій і встановлюють чоловікам більш суворі вимоги до стандартів догляду.

прігожин захищав російських солдатів, які не дотримуються стандартів догляду за собою (зауважив, що борода є звичним явищем для багатьох мусульманських і православних бійців) і стверджував, що використання солдатами смартфонів і планшетів є необхідним для сучасної війни.

Він заявив, що "війна – це час активних і сміливих, а не чисто виголених, які здали телефони на склад".

прігожин також розкритикував "відірваних від життя" чиновників міноборони росії, а також адміністрацію президента рф.

Так званий "кухар путіна" та інші особи в росії створюють новий простір для критики очільника кремля, не боячись відплати.

Аналітики стверджують, що путін вирішив поки що не вдаватися до цензури у випадку таких заяв.

Військові експерти зауважують, що промова президента росії путіна на честь прориву радянськими військами блокади ленінграда продемонструвала, що він залишається невпевненим у своїй здатності суттєво впливати на російський інформаційний простір.

Його промова, ймовірно, є частиною більш масштабних і відносно нових інформаційних зусиль, спрямованих на те, щоб загорнути "спеціальну військову операцію" в російський національний міф про Велику Вітчизняну війну (Другу світову війну) з метою посилення підтримки росіянами затяжної війни і посилення мобілізації.

Як зазначають аналітики, промова путіна мала символічне значення для російської внутрішньої аудиторії. путін полюбляє використовувати символічні дати та історичні аналогії, звертаючись до російського народу, і виголосив цю промову в санкт-петербурзі, щоб відзначити 80-ту річницю прориву радянськими військами нацистської блокади ленінграда. Він заявив, що радянські війська перемогли "геноцид ленінграда" нацистської Німеччини, і провів порівняння з тим, як сучасна росія бореться з "українськими неонацистами" на Донбасі.

Міністр закордонних справ росії сєргєй лавров посилив зусилля, спрямовані на збільшення російської підтримки затяжної війни, прямо заявивши, що Україна і Захід здійснюють геноцид російського народу.

У той же час путін і Лавров продовжують заперечувати український суверенітет і відверто відкидають прямі переговори з Україною.

Також у ISW спостерегли, що путін продовжує докладати зусиль для відновлення російської оборонно-промислової бази, щоб підтримати затяжну війну в Україні.

Раніше повідомлялось, що союзник путіна мєдвєдєв попереджає НАТО про ядерну війну у разі поразки рф в Україні.

війнаПутінкритика

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