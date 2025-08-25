У росії залишаються в полоні 28 українських журналістів

З початку повномасштабного вторгнення росія скоїла 841 злочин проти журналістів та медіа в Україні.

Станом на 26 серпня росія утримує в полоні 28 українських журналістів та медійників.

Про це повідомив комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

У відомстві закликали міжнародну спільноту посилити тиск на рф, наголосивши, що лише розголос і наполеглива боротьба допоможуть повернути всіх українців додому.

За даними Інституту масової інформації, з початку повномасштабного вторгнення росія скоїла 841 злочин проти журналістів та медіа в Україні.

Напередодні, 24 серпня, в День незалежності України, відбувся обмін полоненими з росією. Повернулися двоє медійників: журналіст УНІАН Дмитро Хилюк та адміністратор кількох мелітопольських новинних телеграм-каналів Марк Каліуш.

Водночас українська журналістка Вікторія Рощина загинула в російському полоні у жовтні 2024 року. Міжнародна організація Forbidden Stories зʼясувала, що тіло Рощиної повернули без деяких внутрішніх органів, ймовірно, щоб приховати причину її смерті. Експертиза виявила численні травми на тілі журналістки, включно з переломами кісток, крововиливами та зламаним ребром.

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова наголошує на необхідності продовження міжнародного тиску на рф, щоб забезпечити безпеку українських медійників та притягнення винних до відповідальності.