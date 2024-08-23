У росії завели справи на українських журналістів за зйомку репортажів у Курській області

Згідно із заявою російської ФСБ, репортери організували зйомки в місті Суджа.

ФСБ рф порушила кримінальні справи щодо іноземних журналістів, які знімали репортажі в Курській області, в тому числі в місті Суджа. Зокрема, кримінальні справи порушено стосовно репортера американської телекомпанії CNN і двох українських журналісток.

Їх обвинувачують у "незаконному перетині державного кордону".

Згідно із заявою російської ФСБ, репортери організували зйомки в місті Суджа, яке контролюють ЗСУ. Кримінальну справу порушено стосовно кореспондента телеканалу CNN з міжнародної безпеки Ніка Пейтона Волша. Він вів репортаж із Суджі 16 серпня. Примітно, що раніше він працював на британську газету "The Guardian" у москві.