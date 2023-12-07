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ПОЛІТИКА

У Сербії зареєстрували філію російської громадської організації "Другая Украина", яку створив Медведчук

07 грудня 2023, 13:11
У Сербії зареєстрували філію російської громадської організації
Фото: facebook.com/MEDVEDCHUKVV
Представництво відкрили ще в серпні 2023 року, а його задекларована мета — "налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, росії та України".

У Сербії зʼявилася філія російської організації "Другая Украина", яку створили обвинувачений в державній зраді Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких.

Про це пишуть "Схеми" з посиланням на офіційні реєстри Сербії та рф.

Сербську філію очолив кандидат у депутати парламенту Сербії Драган Станоєвич — він підтримує війну рф проти України та з червня 2021 року перебуває під санкціями РНБО.

Представництво відкрили ще в серпні 2023 року, а його задекларована мета — "налагодження взаємовигідної співпраці між народами Сербії, росії та України".

Тим часом організацію "Другая Украина" перейменували з "регіонального" на "міжнародний громадський рух".

У росії "Другая Украина" проводить антиукраїнські заходи. Наприклад, у липні в Будинку російського зарубіжжя ім. Солженіцина пройшов круглий стіл "Украинская русофобия: истоки и механизмы преодоления". Основою для обговорень була стаття Медведчука "Дві України як нова політична реальність".

Раніше BBC писав, що росія вербує сербів до армії — і залучила до цього сина колишнього президента Югославії Мілошевича.

Сербія традиційно є одним із найближчих союзників росії в Європі. Також вона має тісні економічні звʼязки з рф. Від початку вторгнення Сербія опирається тиску з боку Євросоюзу і не запроваджує санкцій проти росії, хоча і є країною-кандидатом на вступ до ЄС і для цього повинна провадити спільну з Євросоюзом зовнішню політику.

СербіяМедведчукгромадські організації

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