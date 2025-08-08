Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У Швейцарії відкликали полковника через підозри у передачі інформації росії

08 серпня 2025, 16:26
У Швейцарії відкликали полковника через підозри у передачі інформації росії
Фото: AP
Міністерство оборони Швейцарії підтвердило журналістам, що знає про звинувачення, які стали причиною відкликання офіцера наприкінці минулого року.

Полковника швейцарської армії, який працював у складі делегації Швейцарії при ОБСЄ у Відні, відкликали до Швейцарії та відсторонили від виконання обов’язків на тлі підозр у можливій передачі інформації російській делегації.

Про це повідомляє швейцарський суспільний мовник SRF із посиланням на власне розслідування.

Йдеться про впливового співробітника Міністерства оборони Швейцарії з понад 20-річним досвідом роботи, який до середини 2024 року працював у Відні в складі делегації при ОБСЄ. За даними джерел SRF, його відкликали до Швейцарії кілька місяців тому після того, як з’явилися підозри щодо передачі ним інформації представникам росії влітку 2024 року.

Міністерство оборони Швейцарії підтвердило журналістам, що знає про звинувачення, які стали причиною відкликання офіцера наприкінці минулого року.

Деякі експерти висловили думку, що дисциплінарні заходи проти полковника є непропорційно суворими, оскільки йдеться лише про один випадок, коли офіцер передав документ російській делегації, хоча цей документ і так мав бути переданий ОБСЄ протягом кількох годин.

Водночас джерела припускають, що настільки жорстка реакція могла бути зумовлена тиском із боку інших країн.

SRF повідомляє, що справу розслідують не лише у Міністерстві оборони, а й швейцарські спецслужби. Крім того, до справи залучена військова юстиція, яка займається випадками, коли військовослужбовців підозрюють у правопорушеннях. Масштаби розслідування наразі залишаються невідомими.

ШвейцаріяОБСЄшпигунстворосія загроза

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється