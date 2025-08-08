У Швейцарії відкликали полковника через підозри у передачі інформації росії

Міністерство оборони Швейцарії підтвердило журналістам, що знає про звинувачення, які стали причиною відкликання офіцера наприкінці минулого року.

Полковника швейцарської армії, який працював у складі делегації Швейцарії при ОБСЄ у Відні, відкликали до Швейцарії та відсторонили від виконання обов’язків на тлі підозр у можливій передачі інформації російській делегації.

Про це повідомляє швейцарський суспільний мовник SRF із посиланням на власне розслідування.

Йдеться про впливового співробітника Міністерства оборони Швейцарії з понад 20-річним досвідом роботи, який до середини 2024 року працював у Відні в складі делегації при ОБСЄ. За даними джерел SRF, його відкликали до Швейцарії кілька місяців тому після того, як з’явилися підозри щодо передачі ним інформації представникам росії влітку 2024 року.

Деякі експерти висловили думку, що дисциплінарні заходи проти полковника є непропорційно суворими, оскільки йдеться лише про один випадок, коли офіцер передав документ російській делегації, хоча цей документ і так мав бути переданий ОБСЄ протягом кількох годин.

Водночас джерела припускають, що настільки жорстка реакція могла бути зумовлена тиском із боку інших країн.

SRF повідомляє, що справу розслідують не лише у Міністерстві оборони, а й швейцарські спецслужби. Крім того, до справи залучена військова юстиція, яка займається випадками, коли військовослужбовців підозрюють у правопорушеннях. Масштаби розслідування наразі залишаються невідомими.