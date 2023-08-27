У США оскаржують можливість Трампа балотуватися на пост президента США у 2024 році

У суді хочуть довести, що Трамп не має права обіймати посаду після штурму Капітолію у 2021 році.

Податковий адвокат зі штату Флорида Лоуренс Каплан оскаржує можливість колишнього президента Дональда Трампа балотуватися в президенти після атаки на Капітолій 6 січня 2021 року – відповідно до 14-ї поправки до Конституції США, в якій йдеться, що ті, хто "брав участь у повстанні або бунті" проти уряду, не можуть обіймати будь-яку посаду в уряді Сполучених Штатів або в будь-якому штаті.

Про це повідомляє The Hill.

"Суть справи полягає в тому, що президент Трамп не тільки брав участь у повстанні, але й надавав допомогу і підтримку іншим особам, які брали участь у таких діях, у чіткому значенні цих термінів, як вони визначені в третьому розділі 14-ї поправки. Припускаючи, що публічні записи на сьогоднішній день є точними, і ми не маємо доказів протилежного, Трамп більше не має права претендувати на посаду президента Сполучених Штатів." – написав Каплан у своїй заяві.

Позов Каплана є одним з перших, що ставить під сумнів законність балотування Трампа у 2024 році, хоча Трампу також загрожують кримінальні звинувачення як на рівні штату, так і на федеральному рівні за його дії, спрямовані на скасування результатів голосування у 2020 році.

Наразі колишній президент є беззаперечним лідером президентських праймеріз Республіканської партії (він має 52% голосів проти 13% у найближчого конкурента Рона ДеСантіса, за даними опитуванням Reuters/Ipsos).

"Це страшний, страшний хлопець, і якщо він стане президентом, я думаю, що ми всі на шляху до фашизму. Не існує закону, який би говорив, що ми повинні залишатися демократією назавжди", – сказав Каплан, пояснюючи, чому вирішив оскаржувати можливість кандидатства Трампа на виборах.

"Здоровий глузд полягає в тому, що закон говорить, що той, кого звинувачують у підбурюванні до заколоту, автоматично позбавляється права балотуватися на федеральну посаду. Побачимо, чи вистачить у суддів духу дотримуватися закону", – сказав Каплан в інтерв'ю The Hill.

Раніше повідомлялось, що колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до вʼязниці в Атланті, щоб здатися владі у справі про намагання змінити результати виборів в штаті Джорджії, після чого він був відпущений під заставу.