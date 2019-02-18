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У США помер моряк, який став відомим завдяки фото "Поцілунок на Таймс-Сквер"

Знімок був зроблений 14 серпня 1945 року в день перемоги над Японією
У США у віці 95 років помер моряк Джордж Мендонса, який зображений на відомому фото часів Другої світової війни "Поцілунок на Таймс-Сквер".
У США помер моряк, який став відомим завдяки фото "Поцілунок на Таймс-Сквер" Поцілунок на Таймс-Сквер

За словами доньки, в останні роки чоловік жив в будинку для літніх людей в Мідлтауні у США, у нього була серцева недостатність, повідомляє NBC.

Дочка Мендонса розповіла, що її батько дуже пишався знімком і довгі роки фотографія була для нього "важливою частиною його життя".

Знімок був зроблений 14 серпня 1945 року в день перемоги над Японією. Те, що на фото зображений саме Мендонса, згодом підтвердила система розпізнавання осіб.

В інтерв'ю журналістам Мендонса розповідав, що у день, коли було зроблене фото, перебував у відпустці, і, почувши про закінчення війни пішов на площу. Побачивши медсестру, він "відчув необхідність" поцілувати її, зазначав чоловік.

Дівчина на фото - Грета Циммер Фрідман. Вона померла у 2016 році у віці 93 років. Після закінчення війни вона і Мендонса подружилися і обмінювалися листівками, однак вони ніколи не були парою.

Фото за участю Мендонса і Фрідман стало своєрідним символом перемоги у Другій світовій війні.

Автором фото на Таймс-Сквер вважається фотокореспондент журналу Life Альфред Ейзенштадт.

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18 02 2019 22:54
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