У США зіткнувся танкер із баржами, стався великий витік нафтопродуктів

"Зіткнення важкого танкера з двома нафтовими баржами призвело до витоку десятків тисяч галонів бензинового продукту в транспортний канал поблизу міста Г'юстон"

Морський танкер зіткнувся з буксиром і баржами в транспортному каналі біля американського міста Г'юстон, штат Техас, внаслідок чого стався витік нафтопродуктів.

На місці інциденту відбуваються роботи щодо ліквідації наслідків техногенної катастрофи, повідомляє в суботу американський телеканал ABC News.

"Зіткнення важкого танкера з двома нафтовими баржами призвело до витоку десятків тисяч галонів бензинового продукту в транспортний канал поблизу міста Г'юстон", - зазначається в повідомленні.

Берегова охорона США підтвердила факт аварії на воді, що сталася в каналі Houston Ship, штат Техас. Як уточнили в службі, 230-метровий танкер зіткнувся з буксиром, який штовхав дві баржі, наповнені близько 90 тис. тонн реформатом кожна. Одна баржа перекинулася, інша отримала значні пошкодження. Про постраждалих не повідомляється.

Реформат – це продукт проміжного етапу в виробництві бензину та є безбарвною легкозаймистою й токсичною речовиною. За інформацією місцевої влади, поки не встановлено точно, скільки речовини просочилося в воду, втім, констатується наявність великої масляної плями на воді та різкий запах.

Морський канал закритий для пересування в районі аварії. На місці інциденту працюють корабель і гелікоптер Берегової охорони США.

Нагадаємо, що У Закарпатській області вранці 11 грудня сталася розгерметизація нафтопроводу "Дружба" з розлиттям сирої нафти біля села Руське Мукачівського району.