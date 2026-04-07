Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Стамбулі біля консульства Ізраїлю сталася перестрілка

07 квітня 2026, 14:55
Фото: hurriyet
Загинув один із нападників на консульство.
У районі Бешикташ у Стамбулі біля будівлі з консульством Ізраїлю сталася стрілянина.
 
Про це повідомляє Hurriyet. 
 
За даними поліції, трьох нападників нейтралізували, двоє поліцейських дістали поранення. Губернатор Давут Гюль повідомив, що один із нападників загинув, ще двоє — поранені. За його словами, напад здійснили троє осіб, які прибули автомобілем і мали довгоствольну зброю.
 
За попередніми оцінками, це була спроба замаху на працівників консульства. Перестрілка тривала близько 10 хвилин. У районі посилили заходи безпеки, правоохоронці не виключають можливу причетність інших осіб.
 
Міністерство юстиції Туреччини повідомило про початок розслідування.
терактТуреччина

Останні матеріали

Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється