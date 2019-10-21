У Стокгольмі закінчилися слухання апеляції Газпрому на рішення арбітражу проти Нафтогазу

Судових спорів з Газпромом можна було б уникнути, якби російська компанія погодилася виконувати умови контрактів з Нафтогазом. Зокрема, у цих контрактах прописано, що рішення арбітражу у випадках суперечок між Нафтогазом та Газпромом, є остаточним та перегляду не підлягає

Слухання апеляційного суду, у якому Газпром оскаржує рішення Стокгольмського арбітражу на користь Нафтогазу, закінчилися. Вони тривали 10 днів.

Про це повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, повідомляє "Громадське".

За його словами, судових спорів з Газпромом можна було б уникнути, якби російська компанія погодилася виконувати умови контрактів з Нафтогазом. Зокрема, у цих контрактах прописано, що рішення арбітражу у випадках суперечок між Нафтогазом та Газпромом, є остаточним та перегляду не підлягає.

"Тобто Газпром підписує контакт, в якому погоджується, що суперечки буде розглядати арбітраж; сам подає в арбітраж коли виникає суперечка; арбітраж вирішує не на користь Газпрому; але замість виконання рішення арбітражу Газпром оскаржує його рішення, і ще й ініціює новий арбітраж", - повідомив Вітренко.

За його словами, нараз Газпром оскаржує 3 рішення арбітражу. Слухання за третьою справою будуть тривати більше місяця.

9 жовтня у Стокгольмі почалося слухання апеляції на рішення арбітражу у справі між Нафтогазом та Газпромом.

Наразі Нафтогаз подає позови до судів різних країн, зокрема Швеції, Нідерландів, Швейцарії та США, у яких прагне стягнути заборгованість Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу. Зокрема, Нафтогаз прагне конфіскувати активи Газпрому у європейських країнах і США та їхнім коштом погасити близько 2,8 мільярда доларів, які наразі Газпром винен за рішенням арбітражного суду у Стокгольмі.

Нафтогаз судиться з Газпромом від 2014 року щодо двох великих питань: ціни на російський природний газ і транзит.

22 грудня 2017-го Нафтогаз заявив, що виграв арбітраж проти російського Газпрому у справі про постачання газу. Також Нафтогаз домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги Нафтогазу до Газпрому за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів США. Таким чином, за результатами двох арбітражів між компаніями на поставку і транзит газу Газпром повинен доплатити НАК Нафтогаз 2,56 мільярда доларів. Через пеню сума боргу Газпрому перевищила 2,8 мільярда доларів.

Російський газовий монополіст подав апеляцію в суд округа Свеа, Швеція наприкінці березня 2018 року. Пізніше в Газпромі повідомляли, що не виплачуватимуть компенсацію Нафтогазу доти, доки не отримають рішення цього апеляційного суду.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" вимагає у "Газпрому" $11 млрд за припинення транзиту газу.