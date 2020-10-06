У світі від коронавірусу одужали 3 617 967 тисяч людей, померли - 414 017 тисяч Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 2 045 715

У світі зафіксували 7 млн 336 тисячі 141 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 617 967, а померли — 414 017 людей.

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі. Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 2 045 715. Серед них померли 114 151 пацієнтів та одужали — 788 881. Далі йде Бразилія — 742 084 інфікованих, Росія — 493 657, Великобританія — 289 140 та Іспанія - 289 046. У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксувано 3 нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 357 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей. Найбільше померлих в США — 114 151 та Великобританії - 40 883. Найбільше одужалих у США — 788 881, Бразилії - 325 602, Росії - 252 783 та Німеччині - 170 700. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 10 червня в Україні 28381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12769 пацієнтів одужало.

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