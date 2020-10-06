У світі від коронавірусу одужали 3 617 967 тисяч людей, померли - 414 017 тисяч
Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі.
Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 2 045 715. Серед них померли 114 151 пацієнтів та одужали — 788 881.
Далі йде Бразилія — 742 084 інфікованих, Росія — 493 657, Великобританія — 289 140 та Іспанія - 289 046.
У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксувано 3 нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 357 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей.
Найбільше померлих в США — 114 151 та Великобританії - 40 883.
Найбільше одужалих у США — 788 881, Бразилії - 325 602, Росії - 252 783 та Німеччині - 170 700.
Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 10 червня в Україні 28381 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 833 летальних, 12769 пацієнтів одужало.
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