У світі від коронавірусу одужали 4 053 002 тисяч людей, померли - 432 762 тисяч Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США - 2 142 224

У світі зафіксували 7 млн 891 тисяча 666 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 3 975 385, а померли — 428 632 людей.

Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers, який регулярно оновлює зареєстровані випадки у всьому світі. Найбільшу кількість інфікованих зафіксували у США — 2 142 224. Серед них померли 117 527 пацієнтів та одужали — 854 106. Далі йде Бразилія — 850 796 інфікованих, Росія — 528 964, Індія - 321 693 та Великобританія - 294 375. У Китаї, який раніше був лідером за кількість інфікованих, минулої доби зафіксувано 57 нових випадків зараження. Більших китайських хворих уже одужали — 78 369 пацієнтів. Водночас там померли 4 634 людей. Найбільше померлих в США — 117 527 та Бразилії - 42 791. Найбільше одужалих у США — 854 106, Бразилії - 437 512, Росії - 280 050 та Італії - 174 865. Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 14 червня в Україні 31 154 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 889 летальних, 14 082 пацієнти одужало.

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