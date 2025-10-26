У Тульській області рф вночі пролунали вибухи через масовану атаку дронів

Міноборони рф зазначило, що за ніч на 26 жовтня 2025 року нібито збила 26 українських БПЛА у Тульській області.

У ніч на 26 жовтня у Тульській області рф пролунали вибухи.

Про це інформує Telegram-канал Supernova+.

За інформацією спільноти, місцеві жителі повідомляють про розташування сил ППО для ВСУ.

Як пише російський Telegram-канал Shot, місцеві мешканці чули понад 10 потужних вибухів у небі над регіоном біля 05.00 години ранку. За їх інфрмацією, яскраві спалахи бачили у Ленінському районі та над Заріччям.

Міноборони рф зазначило, що за ніч нібито збило 82 українських безпілотники, з яких 26 у Тульській області.

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв запевняє, що внаслідок атаки немає постраждалих і пошкоджень. Також він додав, що після атаки можуть зустрічатися обломки БПЛА.