Парад у рф продемонстрував, що Україна змінює перебіг війни – WSJ

Парад у рф продемонстрував, що Україна змінює перебіг війни – WSJ
Фото: Генштаб ЗСУ
Російський парад продемонстрував слабкість путіна, пише видання.
Скорочений формат параду 9 травня в москві може свідчити про ослаблення позицій росії у війні проти України.
 
Про це пише WSJ.
 
Видання зазначає, що на параді 9 травня в російській столиці було менше військової техніки й ракет, ніж зазвичай, що може бути пов'язано з побоюваннями кремля щодо ймовірних ударів українських далекобійних дронів.
 
Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що навесні 2026 року російські війська демонструють гірші результати на фронті, ніж роком раніше. За даними організації, у квітні Україна змогла повернути більше територій, ніж втратила.
 
Водночас, як стверджує українська сторона, втрати російської армії за квітень перевищили 35 тис. осіб убитими й пораненими. Незалежно підтвердити ці дані неможливо, зазначає видання.
 
Окрім того, Україна дедалі частіше завдає ударів по об'єктах у глибині російської території, включно з нафтовою інфраструктурою й військовими складами. Автори вважають, що саме це могло вплинути на рішення кремля скоротити демонстрацію військової техніки на Красній площі. Попри заяву путіна про те, що війна "добігає кінця", бойові дії й удари по українських містах тривають. Автори закликають західні країни посилити підтримку України, вважаючи, що лише подальший тиск може змусити москву відмовитися від своїх цілей.

 

війна в Україніросія окупанти

Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Самогубство наддержави. І відновлення справедливості – Тімоті Снайдер
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
Найвідвертіший парад. Замість перемоги панували тривога і пригнічення – Філліпс О'Брайен
SADAT – турецький аналог
SADAT – турецький аналог "Ваґнера". Ключовий інструмент турецького впливу в Африці та на Близькому Сході – Сінан Джідді
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Насправді з Нарвою все гаразд. Естонія готова дати відсіч росії – Мінна Аландер та Марек Кохв
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Бауманський університет виявився школою для ГРУ. Студентів готують до кібератак і диверсій – VSquare
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
Напередодні 9 травня. Як Україна приносить війну в росію – Wall Street Journal
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за владу
путін боїться власного оточення. У кремлі наростає боротьба за власт
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї
США провели показову операцію в Ормузькій протоці. Реальну ціну цієї "свободи судноплавства" знову платили союзники – Том Купер
