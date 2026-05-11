Парад у рф продемонстрував, що Україна змінює перебіг війни – WSJ

Видання зазначає, що на параді 9 травня в російській столиці було менше військової техніки й ракет, ніж зазвичай, що може бути пов'язано з побоюваннями кремля щодо ймовірних ударів українських далекобійних дронів.

Скорочений формат параду 9 травня в москві може свідчити про ослаблення позицій росії у війні проти України.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що навесні 2026 року російські війська демонструють гірші результати на фронті, ніж роком раніше. За даними організації, у квітні Україна змогла повернути більше територій, ніж втратила.

Водночас, як стверджує українська сторона, втрати російської армії за квітень перевищили 35 тис. осіб убитими й пораненими. Незалежно підтвердити ці дані неможливо, зазначає видання.

Окрім того, Україна дедалі частіше завдає ударів по об'єктах у глибині російської території, включно з нафтовою інфраструктурою й військовими складами. Автори вважають, що саме це могло вплинути на рішення кремля скоротити демонстрацію військової техніки на Красній площі. Попри заяву путіна про те, що війна "добігає кінця", бойові дії й удари по українських містах тривають. Автори закликають західні країни посилити підтримку України, вважаючи, що лише подальший тиск може змусити москву відмовитися від своїх цілей.