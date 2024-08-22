У ВМС показали відео знищення складу боєприпасів та пального ворога на Кінбурнській косі

У ВМС ЗСУ не уточнювали, коли саме був знищений цей склад російських окупантів.

Збройні сили України провели успішну операцію проти окупантів на Кінбурнській косі у Чорному морі. Зокрема, вони завдали нищівного удару по складу боєприпасів та пального, об'єкт був знищений.

Про це повідомила пресслужба відомства у Facebook.

Операція була проведена підрозділом Військово-Морських сил ЗСУ, про що повідомила пресслужба відомства у Facebook. Вона також оприлюднила відео знищення ворожого складу БК та пального на Кінбурнській косі.

На кадрах можна побачити, як безпілотник атакує російські цілі. Після скиду боєприпасу відбувся вибух, та спалахнула сильна пожежа.

У ВМС ЗСУ не уточнювали, коли саме був знищений цей склад російських окупантів.