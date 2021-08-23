У Єврокомісії не бачать шансів для запуску процедури членства України у найближчі роки

Домбровскіс вважає, що це питання треба зберігати на порядку денному

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс не бачить перспектив для запуску процедури членства України в ЄС у найближчі 3-5 років.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє "Європейська правда".

"Я так думаю, з урахуванням політичної ситуації в ЄС, того як проходять питання щодо розширення, то так, думаю, що, на жаль, це малоймовірно в найближчі роки", - сказав Домбровскіс.

"Що стосується вступу в ЄС, це в першу чергу політичне питання, яке має одноголосно бути підтримане всіма країнами-членами - відкриття нових переговорів про вступ. І вже в рамках цього процесу переговорів з'являється дорожня карта", - заявив він.

За його словами, зараз в ЄС немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу, і це стосується не тільки України, а й інших країн, які виявляють інтерес до вступу в ЄС.

"Зараз такого роду консенсусу дійсно немає. Проходять переговори з тими країнами, з якими процес був запущений багато років тому", - сказав він, маючи на увазі балканські держави.

"Там ми бачимо, що цей процес проходить дуже повільно, займає багато років", - додав віцепрезидент ЄК.

Домбровскіс вважає, що це питання треба зберігати на порядку денному, але в короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів України визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС.