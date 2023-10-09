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ПОЛІТИКА

У Єврокомісії запевнили, що ситуація в Ізраїлі не стане причиною зменшення підтримки України

09 жовтня 2023, 15:17
У Єврокомісії запевнили, що ситуація в Ізраїлі не стане причиною зменшення підтримки України
Увага Євросоюзу не буде переорієнтована від України.

Ситуація в Ізраїлі після ракетних обстрілів та вторгнення членів палестинського ісламістського руху ХАМАС на його територію ніяк не вплине на підтримку, яку Європейський Союз надає для України.

Про це на брифінгу в Брюсселі у понеділок заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

"Ніщо і в жодному випадку не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні. У цьому не може бути жодного сумніву", – сказав Мамер, відповідаючи на питання про те, як ситуація на Близькому Сході може змінити підтримку України з боку ЄС.

"Якщо ви послухаєте промову президентки (Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн) у Бордо в суботу, вона ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти росії", – додав Мамер.

Водночас, речник з закордонних справ і політики безпеки у Європейській службі зовнішніх зв'язків Петер Стано прокоментував скликання термінової зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС з приводу ситуації в Ізраїлі.

"Звичайно, що кожного разу, коли зустрічаються міністри, вони обговорюють тему України як неурегульованого питання через її важливість", - сказав Стано.

Він уточнив, що завтра відбудеться неформальна зустріч, тому не варто очікувати формального порядку денного як це буває на офіційних зустрічах. Зокрема, завтра міністри обговорять, що сталося на Близькому Сході і якої має бути реакція Євросоюзу.

"Але звичайно, окремо від цього, росія намагається використати або зловживати усім, що відбувається на міжнародній арені для того, щоб підживлювати нестабільність або використати у своїх інтересах для посилення кампанії проти України. Це не означає, що увага Європейського Союзу буде розфокусована або переорієнтована від України", - наголосив Стано.

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС влаштували масовану атаку на Ізраїль. В результаті атаки на поселення ізраїльтян вздовж кордону з Газою загинули щонайменше 700 цивільних осіб та солдатів ЦАХАЛу, понад сотню людей бойовики викрали та вивезли в Газу.

9 жовтня армія Ізраїлю змогла відновити контроль над усіма прикордонними містами Ізраїлю.

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