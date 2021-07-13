У Запоріжжі водійку самоката оштрафували на понад 120 тисяч грн за наїзд на людину

Шевченківський районний суд постановив стягнути 127 тисяч гривень з водійки електросамоката, яка наїхала на тротуарі на людину.

Про це йдеться у рішенні від 19 квітня 2021 року, повідомляє "Громадське".

Інцидент стався 2 червня 2020 року. Водійка їхала тротуаром на самокаті разом із дитиною. Також з нею був чоловік, який їхав на велосипеді. Зрештою жінка наїхала на людину, яка рухалася у попутному напрямку.

Через зіткнення пішоходка отримала тяжкі тілесні ушкодження та потрапила до лікарні. У неї діагностували перелом шийки правої стегнової кістки зі зміщенням. Після цього жінці знадобилося ендопротезування суглоба.

За словами потерпілої, коли вона попросила водійку викликати швидку, та разом із чоловіком спочатку пропонували спершу викликати поліцію, а потім взагалі поїхали додому. Водійка своє порушення визнала та розкаялась. Свою відмову викликати швидку вона пояснила тим, що у неї немає коштів. Також водійка запевняє, що не очікувала, що пішоходка отримала тяжку травму.

У судовій постанові зазначають, що під час руху водійка самокату порушила чинне правило дорожнього руху, яким забороняють рух транспорту по тротуарах та пішохідних доріжках.

Водійку визнали винною за статтею 291 Кримінального кодексу України - порушення правил для транспорту, які спричинили тяжкі наслідки. Тепер порушниці доведеться сплатити 102 тисячі гривень матеріальної шкоди, 23 тисячі гривень моральної шкоди, а також понад 2 тисячі гривень витрат на юридичну допомогу.

В Україні наразі законодавчо не врегульовано участь гіроскутерів, електросамокатів, самокатів і моноколіс у дорожньому русі. Їх фактично зараз сприймають як пішоходів. Але в парламенті зареєстрований законопроєкт, покликаний врегулювати правила пересування на самокатах. Поки що він - на стадії обговорення.

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