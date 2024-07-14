У зв’язку із замахом на Трампа керівницю Секретної служби США викликали на слухання у Конгрес
14 липня 2024, 19:49
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Кімберлі Чітл даватиме свідчення 22 липня.
Очільницю Секретної служби США Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес через замах на колишнього президента Дональда Трампа.
Про це йдеться у заяві Наглядового кабінету Палати представників США.
Зазначається, що Наглядовий комітет запросив Чітл для надання свідчень 22 липня.
Нагадаємо, що 13 липня у кандидата в президенти США Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер у штаті Пенсільванія. Секретна служба спішно вивела Трампа зі сцени та евакуювала з мітингу. Політика оглянули у місцевій лікарні, його життю нічого не загрожує.
Стрілянину розслідують як замах на вбивство. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства. Інформації про мотиви нападника поки немає.