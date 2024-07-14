У зв’язку із замахом на Трампа керівницю Секретної служби США викликали на слухання у Конгрес

Кімберлі Чітл даватиме свідчення 22 липня.

Очільницю Секретної служби США Кімберлі Чітл викликали на слухання у Конгрес через замах на колишнього президента Дональда Трампа.

Про це йдеться у заяві Наглядового кабінету Палати представників США.

Зазначається, що Наглядовий комітет запросив Чітл для надання свідчень 22 липня.