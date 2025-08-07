Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угоди Алієва і Пашиняна у США зменшить роль росії на Кавказі

07 серпня 2025, 20:28
Угоди Алієва і Пашиняна у США зменшить роль росії на Кавказі
Фото: risk.ru
Документ передбачає надання США прав на розвиток стратегічного транзитного коридору.

Вже завтра у Вашингтоні має відбутися зустріч лідерів Азербайджану та Вірменії, за підсумками якої очікується підписання "рамкової мирної угоди". Документ, зокрема, передбачатиме надання Сполученим Штатам виключних прав на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ.

Про це інформує агентство Reuters.

Згідно з матеріалом, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв планують підписати угоду, яка має стати "конкретним кроком до миру" між двома країнами.

Один із розділів документа, за даними Reuters, стосуватиметься створення транспортного коридору через територію Вірменії, який з’єднає азербайджанський анклав Нахічевань із основною частиною Азербайджану.

Очікується, що Вірменія надасть США ексклюзивні права на розвиток цього транзитного маршруту, що отримав попередню назву "Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання", повідомили агентству американські посадовці.

Згідно з планом, коридор функціонуватиме відповідно до законодавства Вірменії, а США передадуть землю в суборенду міжнародному консорціуму, який займатиметься будівництвом і управлінням інфраструктурою.

Також під час візиту лідери Вірменії та Азербайджану планують підписати документи з ініціативою про офіційний розпуск Мінської групи ОБСЄ - структури, яка з 1999 року за участі Франції, росії та США виконувала посередницьку роль у врегулюванні конфлікту.

На початку тижня ми писали, що Пашинян поїде до США на переговори з Трампом і Алієвим.

 

СШАВірменіяАзербайджанугода

Останні матеріали

Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 00:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Політика
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 07:20
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Cуспільство
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 16:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється