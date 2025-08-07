Угоди Алієва і Пашиняна у США зменшить роль росії на Кавказі

Документ передбачає надання США прав на розвиток стратегічного транзитного коридору.

Вже завтра у Вашингтоні має відбутися зустріч лідерів Азербайджану та Вірменії, за підсумками якої очікується підписання "рамкової мирної угоди". Документ, зокрема, передбачатиме надання Сполученим Штатам виключних прав на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ.

Про це інформує агентство Reuters.

Згідно з матеріалом, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв планують підписати угоду, яка має стати "конкретним кроком до миру" між двома країнами.

Один із розділів документа, за даними Reuters, стосуватиметься створення транспортного коридору через територію Вірменії, який з’єднає азербайджанський анклав Нахічевань із основною частиною Азербайджану.

Очікується, що Вірменія надасть США ексклюзивні права на розвиток цього транзитного маршруту, що отримав попередню назву "Маршрут Трампа для міжнародного миру і процвітання", повідомили агентству американські посадовці.

Згідно з планом, коридор функціонуватиме відповідно до законодавства Вірменії, а США передадуть землю в суборенду міжнародному консорціуму, який займатиметься будівництвом і управлінням інфраструктурою.

Також під час візиту лідери Вірменії та Азербайджану планують підписати документи з ініціативою про офіційний розпуск Мінської групи ОБСЄ - структури, яка з 1999 року за участі Франції, росії та США виконувала посередницьку роль у врегулюванні конфлікту.

На початку тижня ми писали, що Пашинян поїде до США на переговори з Трампом і Алієвим.