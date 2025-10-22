Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Угорщина хоче купувати у США ядерне паливо

22 жовтня 2025, 18:29
Угорщина хоче купувати у США ядерне паливо
Фото: afp.com
Утім, припиняти імпорт російського ядерного палива Будапешт не планує.
Угорщина планує домовитися зі США про купівлю ядерного палива. Але припиняти імпорт російського ядерного палива Будапешт не планує.
 
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook.
 
За його словами, Угорщині "для збільшення ядерної потужності" необхідно більше ядерного палива. Тому, "зберігаючи зв'язки з російськими постачальниками", Будапешт починає переговори про купівлю американського ядерного палива.
 
Сійярто уточнив, що таким чином Угорщина диверсифікує закупівлю ядерного палива.
 
"Тобто, на додаток до наявних російських зв'язків, ми починаємо узгодження про те, щоб також купувати у Сполучених Штатів ядерне паливо, з тією метою, щоб ми могли забезпечити безпечне обслуговування наших ядерних потужностей, збільшити ядерну продуктивність, і цим підвищити конкурентоспроможність країни і захистити результати зниження комунальних тарифів", - розповів міністр.
Угорщинавійна в Україніросія окупанти

