Угорщина хоче, щоб ЄС відшкодував 2 млрд євро за охорону кордону

Уряд Угорщини вважає, що Брюссель карає їх країну безпрецедентною сумою штрафів за недопуск нелегальних іммігрантів.

Угорський уряд планує залучити міжнародних юридичних експертів, щоб домогтися від Брюсселя відшкодування витрат, пов'язаних з охороною кордону.

Уряд Угорщини сформулював низку претензій:

- Угорщина безперервно і ефективно захищала зовнішні і шенгенські кордони ЄС від нелегальної імміграції і забезпечувала безперебійне функціонування Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю.

- Брюссель винен Угорщині приблизно 2 млрд євро (близько 800 млрд форинтів), оскільки країна витратила стільки на охорону кордонів з 2015 року, в той час як Європейський Союз не надав значної підтримки.

- Інституції ЄС розпочали політичні атаки на Угорщину через ефективний захист її кордонів та політично вмотивовані судові процеси.