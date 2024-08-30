Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина хоче, щоб ЄС відшкодував 2 млрд євро за охорону кордону

30 серпня 2024, 21:07
Угорщина хоче, щоб ЄС відшкодував 2 млрд євро за охорону кордону
Фото: Getty Images
Уряд Угорщини вважає, що Брюссель карає їх країну безпрецедентною сумою штрафів за недопуск нелегальних іммігрантів.
Угорський уряд планує залучити міжнародних юридичних експертів, щоб домогтися від Брюсселя відшкодування витрат, пов'язаних з охороною кордону.
 
Про це повідомляє HVG.hu.
 
Уряд Угорщини сформулював низку претензій:
 
- Угорщина безперервно і ефективно захищала зовнішні і шенгенські кордони ЄС від нелегальної імміграції і забезпечувала безперебійне функціонування Шенгенської зони без внутрішнього прикордонного контролю.
 
- Брюссель винен Угорщині приблизно 2 млрд євро (близько 800 млрд форинтів), оскільки країна витратила стільки на охорону кордонів з 2015 року, в той час як Європейський Союз не надав значної підтримки.
 
- Інституції ЄС розпочали політичні атаки на Угорщину через ефективний захист її кордонів та політично вмотивовані судові процеси.
 
Уряд Угорщини хоче вирахувати 200 млн євро штрафу за порушення імміграційної політики ЄС, накладених Судом Євросоюзу, з 800 мільярдів форинтів, які нібито Брюссель винен Угорщині.
 
Парламентський державний секретар МВС Угорщини Бенсе Ретварі вважає, що Брюссель карає Угорщину безпрецедентною сумою штрафів через те, що країна не впускає нелегальних іммігрантів. Водночас Угорщина за останні роки витратила значні кошти на заходи з охорони кордону. 
 
Раніше Угорщина вже очікувала від ЄС відшкодування мільярдів, призначених для будівництва прикордонної огорожі, втім це прохання Європейська комісія постійно відхиляла. Існує велика ймовірність, що і цього разу буде так само.

 

Угорщинакордонвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Політика
Седан та Курськ: стратегічна сила оперативної несподіванки. Вбити рашистську отруйну жабу – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 15:19
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Уявне та реальне. Успішні українські далекобійні стратегічні удари та стіна ешелонованої системи ППО в росії – Том Купер
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 09:16
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Політика
путін сподівається, що блеф на білоруському кордоні може зірвати українське вторгнення в росію. Але Курський наступ це не сповільнить – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 30 серпня 2024, 08:03
Уявне та реальне. Повітряні сили України не фіксують всі ракети і БПЛА, які атакують Україну – Том Купер
Cуспільство
Уявне та реальне. Повітряні сили України не фіксують всі ракети і БПЛА, які атакують Україну – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 14:35
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Політика
Треба готуватися. путін незабаром спрямує свою військову машину проти Британії – Бен Воллес
Переклад iPress – 29 серпня 2024, 12:36
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Cуспільство
Спецпідрозділи України сіють хаос та руйнування в росії. Це класична нетрадиційна тактика ведення війни – Даг Лівермор
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 23:40
Консерватори, які продали душу за Трампа. Лють і сором анти-анти-трампівців стають дедалі сильнішими – The Atlantic
Політика
Консерватори, які продали душу за Трампа. Лють і сором анти-анти-трампівців стають дедалі сильнішими – The Atlantic
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 16:50
російські диверсії в країнах НАТО. ГРУ використовує місцевий криміналітет – шеф норвезької розвідки
Політика
російські диверсії в країнах НАТО. ГРУ використовує місцевий криміналітет – шеф норвезької розвідки
Переклад iPress – 28 серпня 2024, 11:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється