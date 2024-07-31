Угорщина наклала вето на заяву ЄС щодо виборів у Венесуелі – Politico

ЄС планував спільну заяву щодо виборів у Венесуелі, але позиція Угорщини цьому завадила.

Угорщина наклала вето на заяву Європейського Союзу про занепокоєння щодо ймовірних "недоліків і порушень" у голосуванні на виборах у Венесуелі.

Про це пише Politico.

ЄС планував спільну заяву щодо виборів у Венесуелі, але позиція Угорщини цьому завадила, повідомили виданню два чиновники.

Глава зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель заявив, що дані, які опозиція Венесуели надала громадськості, радикально відрізняються від результатів, оголошених владою країни.