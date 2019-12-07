Угорщина намагається вплинути на результат виборів в Україні, - ЗМІ

Уповноважений угорського уряду заступник Міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час перебування в Берегово (Закарпатська область) намагався вплинути на результат виборів в Україні.

"Не обійшлося і без прихованої агітації, адже в той час коли в Україні відбувається виборчий процес до Верховної Ради Левенте Мадяр відзначив діяльність чинного депутата Василя Брензовича в результаті реалізації цього проекту, який на сьогодні є кандидатом у народні депутати. Можна припустити, що угорський уряд таким чином намагається вплинути на результат виборів і провести саме "свого" кандидата в депутати", - повідомляє локальне видання Mukachevo.net.

Також Левенте Мадяр обережно торкнувся теми самих виборів, а саме наголосив, що для того, щоб влада чула угорську нацменшину, то потрібно проголосувати.

Чиновник також розповів, що угорський уряд продовжить працювати в сфері розвитку закарпатських підприємців. Вже на сьогоднішній день реалізовано 24 тисячі заявок (13 млрд. форинтів) на гранти. Також Мадяр закликав підприємців активніше подавати заявки на отримання фінансування, адже існує великий відсоток позитивного рішення.

За даними LB.ua, на закритих зборах кандидатів-угорців до Верховної Ради України взяли участь чинний депутат Верховної Ради Василь Брензович, кандидати в народні депутати Мікловш Товт і Йосип Борто, а також мер Берегова Золтан Бабяк, учасник АТО Васлуй Зубанич, депутат Закарпатської обласної ради Ілдіко Орос.

На зустрічі йшлося про мобілізацію всього угорськомовного населення на підтримку своїх кандидатів, в тому числі і шляхом грошового стимулювання їх. Також розробляється план підвозу з Угорщини працівників, які будуть заохочені грошовим еквівалентом ще на території суміжної держави. Також обговорювалося питання про можливе зняття з виборів Василя Брензовича на користь Миколи Ковача.

Наступного тижня планується візит міністра закордонних справ Петера Сійярто на Закарпаття з тією ж метою.

Програма підтримки закарпатських підприємців існує з 2016 року, а головою благодійного фонду Еде Егона є депутат Верховної ради Василь Брензович, який входить у фракцію Блоку Петра Порошенка. Загалом останнім часом цей фонд був під прицілом Служби безпеки України. Питання, чи будуть правоохоронні органи та офіційний Київ реагувати на таку приховану агітацію, залишається відкритим?

Угорщина блокує зустрічі у межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Радою закон про освіту, який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Конфлікт ще біль загострився після ухвалення мовного закону.

Нагадаємо, що після обрання нового президента в Україні, Угорщина заявила що сподівається на зміни в законі про мову.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто раніше заявив, що офіційний Будапешт покладає чималі сподівання на нового президента Володимира Зеленського, якого назвав "новою надією".