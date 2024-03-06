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Угорщина не може підтримати Марка Рютте на посаду голови НАТО – Сійярто

06 березня 2024, 08:25
Угорщина не може підтримати Марка Рютте на посаду голови НАТО – Сійярто
Голова МЗС Угорщини вважає, що Рютте хотів "поставити Угорщину на коліна".

Уряд Угорщини не може підтримати прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаді наступного генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Ми, звичайно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна”, – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Таким чином Сійярто охарактеризував позицію Рютте, зайняту під час суперечки між Угорщиною та ЄС щодо проблем в угорському законодавстві.

Нагадаємо, що дві третини країн-членів НАТО узгодили кандидатуру експрем'єра Нідерландів Марка Рютте на посаду голови Альянсу.

УгорщинаНАТОвійна в Україніросія окупантиРютте

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