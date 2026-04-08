Угорщина оприлюднила нові докази у справі захоплених інкасаторських автомобілів

08 квітня 2026, 13:32
Фото: з відкритих джерел
Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку".

Угорський уряд оприлюднив нові деталі щодо справи про захоплення інкасаторських автомобілів та вилучення готівки і золота 5 березня.

Про це повідомив речник уряду Золтан Ковач у соцмережах.

За його словами, слідство встановило, що в броньованих автомобілях нібито перевозилися щойно надруковані євро та долари. Ковач зазначив, що купюри не потрапляли в обіг і пов’язані з низкою банків, серед яких український Ощадбанк, а також фінансові установи Польщі та Гібралтару.

"Серед доказів є відео, на якому нібито зафіксовано колишнього генерал-майора української розвідки, який фальсифікує документи в туалеті автозаправки, тоді як його спільники обговорюють платежі, пов’язані з корупцією. Вантаж складав близько 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, походження та призначення яких залишаються невідомими", — повідомив речник.

Ковач додав, що Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) звернулася за міжнародним співробітництвом та відкинула звинувачення в незаконних діях, підкресливши, що всі слідчі дії були задокументовані та проведені відповідно до закону.

Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку" та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між "Райффазен банк Австрія" та "Ощадбанк Україна". В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та грошей було відповіддю на тимчасове блокування роботи нафтопроводу "Дружба" з боку України. 

Останні матеріали

Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
