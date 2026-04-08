Угорщина оприлюднила нові докази у справі захоплених інкасаторських автомобілів

Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку".

Угорський уряд оприлюднив нові деталі щодо справи про захоплення інкасаторських автомобілів та вилучення готівки і золота 5 березня.

Про це повідомив речник уряду Золтан Ковач у соцмережах.

За його словами, слідство встановило, що в броньованих автомобілях нібито перевозилися щойно надруковані євро та долари. Ковач зазначив, що купюри не потрапляли в обіг і пов’язані з низкою банків, серед яких український Ощадбанк, а також фінансові установи Польщі та Гібралтару.

"Серед доказів є відео, на якому нібито зафіксовано колишнього генерал-майора української розвідки, який фальсифікує документи в туалеті автозаправки, тоді як його спільники обговорюють платежі, пов’язані з корупцією. Вантаж складав близько 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота, походження та призначення яких залишаються невідомими", — повідомив речник.

Ковач додав, що Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) звернулася за міжнародним співробітництвом та відкинула звинувачення в незаконних діях, підкресливши, що всі слідчі дії були задокументовані та проведені відповідно до закону.

Вночі 6 березня стало відомо, що Угорщина безпідставно затримала два автомобілі інкасаторської служби "Ощадбанку" та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між "Райффазен банк Австрія" та "Ощадбанк Україна". В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Міністр будівництва та транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що захоплення українських інкасаторів та грошей було відповіддю на тимчасове блокування роботи нафтопроводу "Дружба" з боку України.