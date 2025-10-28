Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Угорщина опинилася на останньому місці в ЄС за рівнем верховенства права

28 жовтня 2025, 12:42
Угорщина опинилася на останньому місці в ЄС за рівнем верховенства права
Фото: 1news.md
росія продемонструвала найрізкіше загальне падіння між 2024 і 2025 роками серед усіх країн.

Згідно з новим звітом World Justice Project, опублікованим у вівторок, Угорщина продовжує опускатися в рейтингу верховенства права і займає останнє місце в ЄС.

Про це повідомляє Politico.

Угорщина отримала 0,50 бала з можливого 1,0. Це найнижчий показник у сфері верховенства права серед 27 держав-членів Європейського Союзу, і на 0,02 нижчий, ніж оцінка Угорщини у 2024 році. 

Лише Словаччина, чий показник знизився на 0,023 до 0,64, зазнала більшого падіння рейтингу в межах ЄС.

Однак Угорщина була не єдиною країною, де ситуація з правосуддям погіршилася: звіт зафіксував зниження індексу верховенства права у двох третин країн ЄС порівняно з 2024 роком – через "скорочення відкритості уряду, погіршення роботи судової системи та ослаблення контролю за дотриманням регуляторних норм".

Дослідження також відзначило подібні негативні тенденції у Великий Британії (0,78, -0,01), США (0,68, -0,028), росії (0,41, -0,049) та Україні (0,48, -0,007).

росія продемонструвала найрізкіше загальне падіння між 2024 і 2025 роками серед усіх країн, що вивчалися, тоді як значне послаблення верховенства права у США розмістило цю країну між Словенією та Португалією у рейтингу держав ЄС, ЄАВТ і Північної Америки.

На іншому кінці шкали Данія виявилася лідером ЄС за рівнем верховенства права (0,90), за нею йдуть Норвегія, Фінляндія та Швеція.

Дослідники також встановили, що три з чотирьох країн ЄС зазнали погіршення у сфері цивільного та кримінального правосуддя.

УгорщинаЄвросоюзверховенство права

