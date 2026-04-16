Угорщина припиняє посилену охорону електростанцій, запроваджену через "загрозу з України"

16 квітня 2026, 10:52
Фото: Getty Images
Орбан заявив, що українці після "блокади" нафтопроводу "Дружба" можуть атакувати й інші угорські енергообʼєкти.

Через два дні після поразки партії Віктора Орбана на парламентських виборах начальник Генерального штабу Угорщини наказав відкликати військових, яких раніше направили охороняти енергооб'єкти від нібито загрози з боку України.

Про це повідомляє угорське медіа 444.hu.

Ще у лютому, за два місяці до виборів, Орбан заявив, що Україна може атакувати угорську енергетичну інфраструктуру, і наказав армії посилити її захист. Близько 600 військовослужбовців розгорнули для патрулювання 75 об'єктів, поліція також посилила охорону електростанцій, розподільчих станцій та центрів управління.

Однак після поразки "Фідесу" компанії, відповідальні за критичну інфраструктуру, самостійно переглянули заходи безпеки та посилили охорону. З 15 квітня армія поступово виводить військових з тих об'єктів, де Міністерство енергетики їх більше не потребує.

Варто нагадати, що напруга між Будапештом і Києвом загострилась наприкінці січня, коли Україна зупинила транзит нафти через трубопровід "Дружба" через російські атаки. Угорщина та Словаччина звинуватили Київ у політичній блокаді, Будапешт навіть заморозив позику у €90 мільярдів для України від ЄС. Орбан написав відкритого листа Зеленському, закликавши відновити транзит.

Зеленський відповів, що не поспішатиме ремонтувати трубопровід, який слугує для транспортування російської нафти. Втім, у березні Україна все ж погодилась на допомогу ЄС для відновлення "Дружби". За словами Зеленського, трубопровід запрацює до кінця квітня.

