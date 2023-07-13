Угорщина та росія знову домовляються про таємне переправлення українських полонених до Будапешта – ЗМІ

Угорщина планує забрати чергову групу українських військовополонених з росії за "посередництва" РПЦ. Як і минулого разу, це має відбуватися без участі та погодження української сторони.

Зазначається, що серед представників РПЦ активно обговорюється майбутній візит представників уряду Угорщини до рф. За попередньою інформацією, він може відбутися орієнтовно 08-11 серпня.

"Мета візиту - це, зокрема, обговорення чергового раунду передавання українських військовополонених, які мають "угорське походження". Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

Так, від російської сторони "переговорником" нібито виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній (Антон Юрійович Севрюк). Від 7 червня 2022 року Антоній обіймає посаду очільника відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату.

Джерела РБК-Україна стверджують, що угорська сторона не має списку військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати з російського полону. Тож пошуком та відбором закарпатців серед полонених та складанням списку займаються російські спецслужби. До приїзду угорської делегації планується сформувати групу з 10-15 українських військових.

"Вимога угорців - угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна - угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні", - розповів співрозмовник видання в спецслужбах.