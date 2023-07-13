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Угорщина та росія знову домовляються про таємне переправлення українських полонених до Будапешта – ЗМІ

13 липня 2023, 14:21
Угорщина та росія знову домовляються про таємне переправлення українських полонених до Будапешта – ЗМІ
Фото: Главком
російська православна церква знову готує таємне переправлення українських військовополонених до Угорщини. Україну до цих планів не включають.
Угорщина планує забрати чергову групу українських військовополонених з росії за "посередництва" РПЦ. Як і минулого разу, це має відбуватися без участі та погодження української сторони.
 
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в українських спецслужбах.
 

Зазначається, що серед представників РПЦ активно обговорюється майбутній візит представників уряду Угорщини до рф. За попередньою інформацією, він може відбутися орієнтовно 08-11 серпня.

"Мета візиту - це, зокрема, обговорення чергового раунду передавання українських військовополонених, які мають "угорське походження". Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

Так, від російської сторони "переговорником" нібито виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній (Антон Юрійович Севрюк). Від 7 червня 2022 року Антоній обіймає посаду очільника відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату.

Джерела РБК-Україна стверджують, що угорська сторона не має списку військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати з російського полону. Тож пошуком та відбором закарпатців серед полонених та складанням списку займаються російські спецслужби. До приїзду угорської делегації планується сформувати групу з 10-15 українських військових.

"Вимога угорців - угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна - угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні", - розповів співрозмовник видання в спецслужбах.

 

полоненівійна в Україніросія окупантиУгорищна

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