Про це інформує пропагандистське білоруське медіа "БелТА".

Білорусь також прийняла вірчі грамоти від Казахстану, Єгипту, Зімбабве, Екваторіальної Гвінеї, Анголи, Уганди, Камбоджі, Філіппін, Йорданії та Колумбії.

"Угорщина є давнім і надійним другом білорусі, відносини з яким, пройшовши випробування часом, вибудовуються на прагматичній і взаємоповажній основі", – заявив Лукашенко під час церемонії.

Крім того, він зазначив, що білорусь готова до продовження діалогу з Угорщиною з метою деескалації напруженості в регіоні шляхом розв'язання спірних питань тільки мирними переговорами.

Угорщина стала першою країною ЄС, яка пішла на такий крок після того, як Алєксандр Лукашенко фальсифікував вибори у білорусі та проголосив себе президентом 2020 року.