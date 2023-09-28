Угорщина єдина за 3 роки серед країн ЄС вручила вірчі грамоти лукашенку
Про це інформує пропагандистське білоруське медіа "БелТА".
Білорусь також прийняла вірчі грамоти від Казахстану, Єгипту, Зімбабве, Екваторіальної Гвінеї, Анголи, Уганди, Камбоджі, Філіппін, Йорданії та Колумбії.
"Угорщина є давнім і надійним другом білорусі, відносини з яким, пройшовши випробування часом, вибудовуються на прагматичній і взаємоповажній основі", – заявив Лукашенко під час церемонії.
Крім того, він зазначив, що білорусь готова до продовження діалогу з Угорщиною з метою деескалації напруженості в регіоні шляхом розв'язання спірних питань тільки мирними переговорами.
Угорщина стала першою країною ЄС, яка пішла на такий крок після того, як Алєксандр Лукашенко фальсифікував вибори у білорусі та проголосив себе президентом 2020 року.
Днями Грузія заборонила реекспорт авто з ЄС в росію і білорусь.