Грузія заборонила реекспорт авто з ЄС в росію і білорусь

У країні набула чинності заборона на експорт і реекспорт автомобілів з країн Євросоюзу до росії та білорусі.

Про це повідомляє Эхо Кавказа.

Від сьогодні в Грузії заборонено експорт і реекспорт до росії і білорусі автомобілів з країн Євросоюзу.

Обмеження були вписані в 11-ий пакет санкцій ЄС, який схвалили ще в червні для посилення запроваджених раніше обмежень і боротьби з обходом санкцій.

В статистичному відомстві Грузії розказали, що вже з серпня реекспорт автомобілів до рф різко скоротився.

Так, в липні з Грузії до росії реекспортували 1054 авто вартістю $13 млн, а в в серпні лише 85 автівок.

Раніше Тбілісі двічі відмовило авіакомпанії "росія" в польотах до Грузії.