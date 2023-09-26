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Грузія заборонила реекспорт авто з ЄС в росію і білорусь

26 вересня 2023, 16:12
Грузія заборонила реекспорт авто з ЄС в росію і білорусь
Фото: УНН
У країні набула чинності заборона на експорт і реекспорт автомобілів з країн Євросоюзу до росії та білорусі.

Про це повідомляє Эхо Кавказа

Від сьогодні в Грузії заборонено експорт і реекспорт до росії і білорусі автомобілів з країн Євросоюзу.

Обмеження були вписані в 11-ий пакет санкцій ЄС, який схвалили ще в червні для посилення запроваджених раніше обмежень і боротьби з обходом санкцій.

В статистичному відомстві Грузії розказали, що вже з серпня реекспорт автомобілів до рф різко скоротився. 

Так, в липні з Грузії до росії реекспортували 1054 авто вартістю $13 млн, а в в серпні лише 85 автівок.

Раніше Тбілісі двічі відмовило авіакомпанії "росія" в польотах до Грузії.

 

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