Грузія заборонила реекспорт авто з ЄС в росію і білорусь
Про це повідомляє Эхо Кавказа.
Від сьогодні в Грузії заборонено експорт і реекспорт до росії і білорусі автомобілів з країн Євросоюзу.
Обмеження були вписані в 11-ий пакет санкцій ЄС, який схвалили ще в червні для посилення запроваджених раніше обмежень і боротьби з обходом санкцій.
В статистичному відомстві Грузії розказали, що вже з серпня реекспорт автомобілів до рф різко скоротився.
Так, в липні з Грузії до росії реекспортували 1054 авто вартістю $13 млн, а в в серпні лише 85 автівок.
Раніше Тбілісі двічі відмовило авіакомпанії "росія" в польотах до Грузії.