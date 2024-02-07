Україна до кінця року отримає від ЄС 1 мільйон 155 тисяч снарядів – Боррель

Високий представник ЄС повідомив, що спроможність оборонно-промислового комплексу блоку підвищилася на 40%.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розраховує надати Україні до кінця року 1 млн 155 тис. артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.

Про це він сказав під час спільного з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

“Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС: уже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів для України до кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.”, – сказав Боррель.

Звертаючись до прем’єра Шмигаля, глава європейської дипломатії зауважив, що Україна має продовжувати процес реформування на шляху до ЄС попри війну.