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Україна до кінця року отримає від ЄС 1 мільйон 155 тисяч снарядів – Боррель

07 лютого 2024, 17:05
Україна до кінця року отримає від ЄС 1 мільйон 155 тисяч снарядів – Боррель
Високий представник ЄС повідомив, що спроможність оборонно-промислового комплексу блоку підвищилася на 40%.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз розраховує надати Україні до кінця року 1 млн 155 тис. артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.

Про це він сказав під час спільного з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу в Києві, передає Укрінформ.

Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС: уже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів  для України  до кінця цього року ми розраховуємо на 1 млн 155 тис.”, – сказав Боррель.

Звертаючись до прем’єра Шмигаля, глава європейської дипломатії зауважив, що Україна має продовжувати процес реформування на шляху до ЄС попри війну.

Боррельвійна в Україніросія окупантивиробництво зброї

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